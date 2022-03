Due violinisti, marito e moglie: lui ucraino e lei russa, l'esibizione e il messaggio di pace contro la guerra a Taranto

Lui ucraino, lei russa. Marito e moglie, accomunati dal talento musicale e simbolo di una pace tra i due popoli che non dovrebbe mai essere in discussione. Olexandr e Ksenia rappresenteranno un messaggio di amore durante la loro esibizione: giovedì al teatro Orfeo di Taranto un ulteriore messaggio di pace lanciato dall’ICO Magna Grecia con l’invito rivolto a due artisti di statura internazionale. Olexandr Semchuck, ucraino, e Ksenia Milas, russa chiederanno anche un sostegno della raccolta fondi promossa dalla Croce Rossa Italiana.

L'appuntamento al teatro

Dopo il rinvio dell’appuntamento previsto in un primo momento a gennaio, il soprano Carmen Giannattasio giovedì alle 21.00 terrà un concerto al teatro Orfeo di Taranto con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò. “Liricamente affascinante”, titolo dell’evento, è il dodicesimo appuntamento della Stagione orchestrale 2021-2022, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano.

Proprio in quella occasione ci sarà il messaggio di pace e l’invito rivolto da Olexandr Semchuck e Ksenia Milas. «E’ un momento di grande amarezza – dichiara Romano – estremamente complicato per l’umanità intera per quanto sta accadendo nella vicina Ucraina con l’invasione di questo Paese da parte dell’esercito russo; noi usiamo le nostre armi, quelle della musica per far tacere azioni disumane; per questo motivo abbiamo insistito per avere nostri ospiti i violinisti, marito e moglie, Olexandr Semchuck, ucraino, e Ksenia Milas, russa, due artisti di statura internazionale».

Il 12 a Cisternino

Il messaggio di pace per l'Ucraina risuonerà anche il 12 marzo a Cisternino (Brindisi) dai violini di Ksenia Milas, russa, e suo marito Oleksandr Semchuk, ucraino, che si esibiranno con l'orchestra metropolitana di Bari. I due musicisti sono impegnati in questi giorni nel tour «La musica che unisce» per aiutare la Croce Rossa Italiana in una raccolta di fondi per l'emergenza umanitaria in Ucraina. «Pace», scritta in tutte le lingue del mondo, è il titolo della nuova produzione che vedrà l'orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari esibirsi l'11 e il 12 marzo e ospitare anche la coppia di musicisti uniti nella musica e nell'amore.