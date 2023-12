I carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro indagano su una presunta violenza sessuale di gruppo denunciata da una donna di 43 anni, residente nel Foggiano, che si trova in Abruzzo per lavoro. In base alla ricostruzione degli inquirenti, su testimonianza della vittima , la violenza sarebbe avvenuta all’interno di una struttura alberghiera in un comune dell’Alto Sangro. La 43enne, impiegata come cameriera , sarebbe arrivata sul posto di lavoro qualche giorno fa. Avrebbe raggiunto la destinazione, partendo dal Molise, accompagnata in auto, come da lei affermato, dal suo datore di lavoro. Giusto il tempo di poggiare i bagagli nella sua camera, che si sarebbe messa subito all’opera, sistemando la sala ristorante, vista l’imminente apertura al pubblico, dell’hotel.

I FATTI



L’indomani, intorno alle 14, arriva una telefonata al 118 dell’ospedale di Castel di Sangro, dove viene richiesto soccorso per una donna rinvenuta distesa sul pavimento, apparentemente priva di sensi. I sanitari, intervenuti sul posto, dopo aver verificato le condizioni di salute della paziente, in evidente stato confusionale e sotto l’effetto dell’alcol, nel raccogliere informazioni su quanto accaduto, avrebbero raccolto la testimonianza della donna che ha raccontato di essere stata violentata e di provare dolore. A quel punto, come da procedura in questi casi, vista la situazione delicata, che lasciava palesare una serie di reati molto gravi, non hanno esitato ad allertare i carabinieri.

Il racconto