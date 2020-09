Schiaffi alla compagna incinta e sigaretta spenta nell'orecchio della figlia: divieto di avvicinamento per il padre violento

Nonostante la compagna fosse in stato di gravidanza l’avrebbe costretta a passare la notte fuori dalla loro casa di Nardò insieme alle sue bambine. Terrorizzata dopo essere stata presa a schiaffi in faccia e strattonata, quella donna avrebbe preferito stare all’addiaccio per tenere se stessa e le sue figlie lontane dal compagno.

Un uomo violento e prevaricatore, capace - è accusato anche di questo - di spegnere una sigaretta nell’orecchio di una delle figlie. Per questo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Sergio Tosi, ha disposto per quell’uomo, 54 anni di Nardò, il divieto di avvicinamento alla compagna ed alle figlie.

Il provvedimento è stato eseguito nelle scorse ore dai carabinieri della stazione di Nardò nell’indagine condotta con il pubblico ministero Luigi Mastroniani (del pool fasce deboli). Eseguito con una certa urgenza per le ipotesi di reato di maltrattamenti e lesioni personali: nelle ultime due settimane mamma e figlia avrebbero subito una escalation di violenza. In particolare il 17 agosto la donna è stata medicata al Pronto soccorso dell’ospedale di Casarano per un trauma cranico ed escoriazioni al collo. E da quel giorno gli investigatori hanno raccolte le testimonianze sentendo la donna (assistita dall’avvocato Giuseppe Bonsegna), le due figlie ed una loro conoscente che alcune volte le ha accolte in casa.

