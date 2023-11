Episodi di bullismo invece degli scambi di figurine, stupri di gruppo al posto dei falò sulla spiaggia, e in alternativa ai flirt da “Tempo delle mele” relazioni tossiche che a volte finiscono male, molto male. Abbiamo per caso un problema con i nostri ragazzi? Lo psichiatra Paolo Crepet, in tempi non sospetti - ad esempio nel 2020, quando i fratelli Bianchi pestarono a morte a Colleferro così, tanto per gradire, il povero Willy Monteiro Duarte - aveva già lanciato un allarme che avrebbe dovuto essere preso nella dovuta considerazione: «I ragazzi sono vuoti», insistendo sul fatto che spesso la violenza diventa mezzo espressivo di un sé che scarseggia di altri contenuti. A distanza di tre anni la situazione sembra cambiata sì, nel senso di essere evidentemente peggiorata. E il caso di Giulia , la ragazza di Vigonovo massacrata perché aveva osato immaginare per sé un futuro lontano da un ragazzo “difficile”, è lì a dirlo in tutta la sua spaventosa, assurda normalità, ormai. Uccisa dall’ex fidanzatino per un no.



Professor Crepet, cosa sta succedendo ai ragazzi, ostaggi di una deriva sempre più violenta? È il caso di Giulia e Filippo un fatto isolato o il sintomo del malessere diffuso di una gioventù che si riscopre feroce?

«Come si fa a dire che si tratta di un caso isolato a fronte di quasi 110 donne uccise in un anno?».



Molte delle quali, tra l’altro, assassinate da uomini sempre più giovani, dicono le statistiche: l’esasperazione di un’onda violenta che coinvolge le ultime generazioni.

«Mi pare normale, se i ragazzini continuano ad andare in discoteca a tredici anni con l’assenso dei genitori . Che non devono poi lamentarsi se succedono delle cose, perché è evidente che fare baldoria a tredici anni fino alle tre di notte faccia aumentare il rischio di certe situazioni. Non sto dando per scontati gli stupri, sia chiaro, ma per gli eventi legati alla droga e all’alcol, alle corse pazze in moto il rischio aumenta».



La violenza come divertimento.

«Un pane quotidiano che non abbiamo mai smesso di praticare. Basterebbe pensare alla violenza legata alla criminalità e anche alla microcriminalità, cose che in Puglia si conoscono, credo. E finché non si metterà mano a questo problema non so quanto potremo poi lamentarci se certe cose accadono».



Ma cosa accade nella mente di questi ragazzi?

«Purtroppo nulla. C’è un vuoto educativo, non un pieno. E questo è davvero un disastro».



La violenza tra i giovanissimi è più un fatto maschile o femminile? Le gang “rosa” non sono ormai una novità.

«Ho cercato di dirlo in questi giorni, è abbastanza evidente che ci sia un travaso dei peggiori comportamenti maschili nell’universo femminile. Abbiamo voluto la parità, ma se questa è parità io sono Napoleone Bonaparte».



I colpevoli sono sempre i genitori che spesso e volentieri non sanno dire di no ai loro figli? Nel caso di Giulia e Filippo, per esempio, si può dare la croce ai genitori del ragazzo per averlo educato male?

«La croce no, ma una responsabilità sì. Altrimenti nessuno ha più colpa di nulla e siamo a posto».



Lo sa che all’indomani della cattura di Turetta è nato un gruppo Facebook che si chiama “Le bimbe di Filippo Turetta”, di fans del giovane assassino?

«Non sono su Facebook , non ne ero al corrente».



Sono stati detti troppi sì a questi ragazzi?

«Miliardi. Miliardi, senza alcun senso».



Per pigrizia o incapacità educativa?

«Pigrizia non so, ma certo per comodità».



C’è un certo narcisismo dei genitori nella difesa a oltranza di alcuni comportamenti sbagliati dei figli? Penso ai genitori che picchiano i docenti per i brutti voti in pagella.

«Quello accade per ignoranza, non per narcisismo. Chi fa una cosa del genere è un analfabeta educativo, non sa minimamente cosa sia l’educazione».



Molti presidi e docenti lamentano il fatto che le famiglie abbiano ormai definitivamente scaricato il peso dell’educazione dei figli sulla scuola.

«La scuola deve essere lasciata in pace a fare il suo mestiere. Io proibirei ai genitori di frequentare la scuola: solo una volta l’anno, per vedere dov’è. Il resto andrebbe demandato al giusto rapporto di fiducia che ci deve essere tra insegnanti e ragazzi e ragazze».



Davvero le madri sono le uniche colpevoli se i figli maschi diventano narcisisti incapaci di accettare un no? Instillare in loro l’idea di essere principini cui tutto è dovuto è davvero così fuorviante?

«Sì, ma non ci sono solo le madri. Ci sono anche i padri, le nonne, tante altre persone. Non c’è un rapporto duale, e poi ci sono anche le principesse, se è per quello».



Insomma, dobbiamo lanciarci al recupero di quel famoso e vituperato principio d’autorità?

«Questo purtroppo lo diciamo da decenni, ma non mi pare siamo stati molto ascoltati».



I no aiutano a crescere?

«Certo. Se non siamo autorevoli, siamo fallimentari».

