Vino pugliese al top: una sfilza di medaglie, tra gli ori anche uno salentino

Il vino pugliese conquista la vetta della trentesima edizione del "Concours Mondial de Bruxelles 2023", durante le due sessioni dedicate ai rosati, ai bianchi e ai rossi. 69 medaglie per la Puglia, 14 d'oro e 25 d'argento. Tra gli ori il Moros 2019 Salice Salentino DOP, vino prodotto dell'azienda di Claudio Quarta a Guagnano, in provincia di Lecce, che ha ottenuto il premio “Rivelazione nazionale per il miglior vino rosso”. «Un risultato straordinario - ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia - che conferma ancora una volta la ricchezza e la qualità enoica della nostra Regione».

Il concorso

Il concorso mondiale, che quest'anno si è tenuto in Croazia, nella regione dell'Istria, ha premiato molti vini italiani e ha visto il sorpasso della Toscana sulla Sicilia, come prima regione italiana premiata, con 80 medaglie e 228 vini rappresentati.

Un orgoglio per la Puglia

Evento importante a livello internazionale, durante il concorso gareggiano le migliori etichette provenienti da 50 Paesi. «Sono sempre molto orgoglioso di questi risultati - ha concluso Pentassuglia - specie all'estero, perché si tratta certamente di giusti riconoscimenti agli sforzi, alla passione, all'impegno dei nostri vitivinicoltori, cui vanno le mie personali congratulazioni.

Ma rappresentano, altresì, importanti leve di sviluppo commerciale all'estero».