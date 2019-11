Vino, la Puglia sbarca a Milano. Una settimana di seminari e degustazioni

Dopo il successo delle passate edizioni, ritorna il Puglia Top Wines Road Show, il “tour metropolitano” dei vini pugliesi organizzato dal Movimento Turismo del Vino Puglia per promuovere le eccellenze vitivinicole della regione. Per una settimana, dall'11 al 17 novembre, le migliori etichette dei soci di Mtv Puglia saranno al centro di un fitto calendario di eventi a tema nei templi del vino di Milano. «Milano è il cuore pulsante di un certo tipo di approccio al vino, che è quello - dichiara Maria Teresa Varvaglione, presidente del Movimento Turismo del Vino Puglia - che a noi interessa, sia come produttori che come Consorzio. Per una settimana i vini di Puglia saranno protagonisti nelle enoteche storiche della città dove l'avvicinamento al calice è frutto di un percorso senza fretta. Abbiamo pensato a diverse iniziative che possano al tempo stesso informare, divertire e tenere aggiornati i tanti appassionati milanesi che da tempo ci seguono e sempre più numerosi vengono a trovarci nelle nostre cantine».

Per tutta la settimana, corner promozionali, vetrine a tema e degustazioni giornaliere per accompagnare i visitatori in un viaggio attraverso la tradizione vinicola pugliese nelle produzioni delle cantine socie del Consorzio, etichette storiche e nuovissime uscite, dalla Daunia al Salento, a winelovers, enotecari, appassionati vecchi e nuovi. Inoltre, quattro di queste enoteche ospiteranno laboratori sensoriali curati da esperte sommelier del vino e dell'olio extravergine d'oliva. © RIPRODUZIONE RISERVATA