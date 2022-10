Viabilità e variazioni al traffico per raggiungere i cimiteri per la commemorazione dei defunti. La guida

La tradizionale due giorni dedicata ai santi e ai morti è un appuntamento molto sentito in Puglia. In tanti, infatti, si riversano nei cimiteri per commemorare i propri cari. Contestualmente, si complica la viabilità e per questo motivo le diverse amministrazioni hanno deciso di emanare una serie di ordinanze per limitare il traffico.

Tutte le variazioni e gli orari

A Lecce strade off-limits alle auto e navette gratuite per agevolare la commemorazione dei defunti. In occasione del ponte di Ognissanti, Palazzo Carafa ha messo a punto un piano per evitare ingorghi e consentire a tutti di raggiungere il cimitero senza difficoltà. Dalle 7 alle 18 senso unico su viale San Nicola, da viale Calasso a via Carluccio; su via Carluccio, da via Vespasiano Genuino al viale Porta d’Europa; via Indino, da via Vespasiano Genuino al viale Porta D’Europa. Martedì 1° novembre, invece, sarà in vigore dalle 7 alle 18 il divieto di transito e di fermata a tutti i veicoli in circolazione su viale San Nicola, dal viale Calasso a via Carluccio; via Di Valesio, nel tratto compreso tra via Taranto e viale San Nicola; via Carluccio, tra viale San Nicola al viale Porta d’Europa; via Genuino, dall'incrocio con via Indino a via Carluccio. Previsto il senso unico di circolazione su: via Indino, da via Genuino al viale Porta D’Europa; viale San Nicola corsia principale; via Di Valesio, nel tratto tra via Taranto e viale San Nicola; viale San Nicola, corsia adiacente la sede dell’Agenzia delle Entrate, da via Carluccio alla seconda uscita esistente incrocio con viale dell’Università. Sono esclusi dal divieto alcune categorie di mezzi tra cui i veicoli dei proprietari o affittuari di garage o posto auto e le vetture dei residenti per il carico e scarico di 10 minuti. Il cimitero rimarrà aperto ininterrottamente già da domani. Per martedì e mercoledì sarà messo a disposizione un servizio gratuito di trasporto con 4 navette con partenza dal City Terminal.

A Taranto la Polizia Locale ha definito le variazioni che riguarderanno soprattutto le arterie che circondano il cimitero “San Brunone”, nel quartiere Tamburi, con una serie di divieti di sosta che sono già operativi e che rimarranno tali fino a tutto il 2 novembre. Non sarà possibile parcheggiare nelle aree individuate dalla segnaletica verticale già presente nella carreggiata nord del piazzale del cimitero, in via Cimitero, nella strada di collegamento tra la statale 7 e via San Brunone, in via Murialdo, in via Lisippo, in via San Brunone e in via Macchiavelli. Saranno previste anche delle variazioni al traffico in entrata e in uscita per il “San Brunone”, in particolare con l’istituzione del senso unico di marcia lungo tutte le arterie già citate. Gli operatori della Polizia Locale saranno presenti in tutti gli snodi interessati dalle variazioni, per fornire ulteriore supporto alla popolazione.

Fino al 2 novembre quindi i cimiteri di Bari e dei quartieri periferici (Palese, Santo Spirito, Torre a Mare, Carbonara, Ceglie e Loseto) saranno aperti dalle 7 e 30 alle 18 con orario continuato. Per l’occasione è stato anche predisposto un piano parcheggi per il cimitero centrale. Il Comune ha previsto per i cittadini la possibilità di parcheggiare nelle aree di sosta allestite straordinariamente in via Scopelliti (nei terreni antistanti il Tribunale dei Minorenni) estendendo inoltre gli orari di apertura dei parcheggi piazzale Exultet (ingresso monumentale) e Necropoli automatizzato (ingresso da via Tommaso Fiore). Le aree sono gestite dall’Amtab e il servizio viene espletato con le seguenti modalità: in via Scopelliti al costo di due euro si può lasciare l’auto dalle 7 alle 18, con tariffa unica giornaliera. All’interno del cimitero funziona il sistema automatizzato per la sosta, dalle 7 alle 18 al costo di 50 centesimi per la prima ora o frazione di ora e un euro per ogni ora successiva. Stessa tariffa per il piazzale Exultet sempre attivo dalle 7 alle 18.

In occasione di queste festività i cimiteri di Brindisi e Tuturano osserveranno orario continuato, in particolare da oggi sino al 5 novembre saranno aperti dalle 7 alle 18. In questi giorni ci si attende una particolare affluenza di visitatori, per questo motivo , per evitare il congestionamento del traffico si consiglia sempre l’utilizzo dei mezzi pubblici. Per questo motivo fino al 2 novembre, dalle 8 alle 18, le linee 3, 8, 26 della Stp effettueranno un prolungamento di percorso fino al Cimitero di Brindisi, aggiungendosi a quelle che effettuano regolare transito.