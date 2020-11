Si va verso il coprifuoco. L'ipotesi: chiusi i confini delle regioni

Questa volta la parola d'ordine sembra essere coprifuoco, inteso come il divieto di uscire dopo le 18 se non per motivi di lavoro, di salute o di estrema necessità. Il lockdown, invece, dovrebbe riguardare solo determinate aree del Paese, sebbene i governatori spingano per misure uguali in tutta Italia. Anche la Puglia, in ogni caso, attende di sapere quali provvedimenti saranno prese per il territorio, considerando che la regione è stata inserita tra le undici a rischio elevato.

Il giorno della verità è oggi, con il premier Giuseppe Conte che illustrerà alla Camera e al Senato i contenuti del nuovo Dpcm redatto per contenere i contagi da coronavirus, ma la firma potrebbe arrivare solo domani, proprio per consentire di risolvere i nodi ancora aperti con le Regioni.

Il punto più controverso riguarda appunto il lockdown, la chiusura che aveva caratterizzato praticamente l'intera primavera. Lo stesso scenario potrebbe essere riproposto nei prossimi giorni, ma per il momento il premier punta su lockdown mirati, con zone rosse dichiarate solo nelle aree in cui l'indice Rt sia particolarmente elevato. La Puglia, che ha fatto registrare venerdì scorso un tasso di contagiosità pari a 1,65, è tra le Regioni a rischio.

I governatori chiedono misure nazionali e spingono per il coprifuoco dalle ore 18: vietato uscire da casa se non per motivi di lavoro, di salute o di estrema necessità. Dalle 18 chiusura per le attività commerciali, salvo farmacie, parafarmacie, tabaccherie e alimentari.

E molte altre sono le ipotesi ancora al vaglio dell'esecutivo, a cominciare dal lockdown generazionale, ossia l'obbligo di restare a casa per tutti gli over 70, considerando che proprio gli anziani rientrano tra le categorie particolarmente a rischio.

Si pensa anche allo stop agli spostamenti tra Regioni, e in questo caso i sindaci si sono detti non contrari. L'Anci, tra l'altro, attraverso il presidente nazionale nonché sindaco di Bari Antonio Decaro, ha proposto di chiudere i centri commerciali durante il weekend, così da evitare assembramenti per lo shopping. Sempre su proposta di Decaro, si punta a chiudere gli sportelli scommesse presenti all'interno di bar e tabacchi, anche in questo caso per i possibili assembramenti che si creano mentre si sta in fila.

E poi c'è, importantissimo, il capitolo-scuola: il governo valuta la didattica a distanza estesa anche alla terza media. Tra i favorevoli c'è sicuramente il governatore pugliese Michele Emiliano, che d'altra parte la scorsa settimana ha emanato un'ordinanza per disporre lo stop alla didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado. C'è attesa per il contenuto del Dpcm, al quale la Regione dovrà adeguarsi.

E ieri sera in tv il ministro della Cultura Dario Franceschini ha annunciato che nel Dpcm è prevista anche la chiusura dei musei.

Le linee guida del piano di rimodulazione degli interventi in base alla curva epidemiologica, approvate in maniera condivisa tra stato e regioni - ha ricordato Emiliano nella riunione di ieri mattina con gli enti locali sul prossimo Dpcm - «se non rispettate determinano responsabilità importanti». Il governatore ha poi detto che la Regione sta riconvertendo tutti gli ospedali pugliesi per arrivare a fine novembre a poter ricoverare fino a 2.500 persone. «Se dopo le 18 abbiamo detto che si chiudono le attività non necessarie, allora dopo le 18 non bisogna più stare in giro o fare cene con non conviventi», ha aggiunto Emiliano. «Nessuno sa quanto durerà l'epidemia, probabilmente faremo una serie di stop&go che non sono contraddizioni ma la naturale gestione di una pandemia».

E sulla questione chiusure è intervenuto ieri anche il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci: «Io non lo so quanto ancora stringente sarà il nuovo Dpcm, so che al prossimo accenno di comportamenti che definirei semplicemente disumani, perché mettono a rischio la comunità intera, a Taranto si chiude tutto». «Pensavamo forse di essere immuni - ha aggiunto Melucci - sullo Ionio, non sappiamo contenere i rischi, crediamo al primo pagliaccio che strilla contro la scienza invece che accogliere e ad assecondare gli sforzi che istituzioni e forze dell'ordine fanno quotidianamente per preservare la nostra salute e proteggere la nostra economia». Giovedì prossimo sarà convocata la conferenza dei sindaci ionici in seno all'Asl, allargata al governatore Michele Emiliano, alla task force regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica, ai consiglieri regionali, «per valutare - conclude il sindaco Melucci - alcune delle criticità che in questi giorni si stanno registrando nella nostra organizzazione sanitaria. In questo giorno così particolare stringiamoci, allora, intorno agli operatori sanitari, alle forze dell'ordine, agli addetti delle società partecipate e alla protezione civile. Gli stupidi non vinceranno, proteggiamo insieme Taranto dal virus».

