Nel Pd l'ora del confronto dopo il rimpasto in giunta

Metti un vertice all’ora di pranzo. C’è chi lo chiama «approfondimento per marcare un maggiore protagonismo» e chi, invece, si affida alla formula più tradizionale della verifica politica. Fatto sta che pare questo l’esito più accreditato della riunione dei democratici convocata per oggi. Incontro tutto interno al gruppo Pd di via Gentile, al quale dovrebbe prendere parte anche Marco Lacarra come segretario regionale uscente.

LE POSIZIONI Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati