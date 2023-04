Venti da forti a burrasca: allerta meteo in Puglia. Pioggia nel fine settimana: le previsioni meteo

Prosegue il maltempo in Puglia: da oggi e per le prossime 30 ore la regione sarà attraversata da venti forti fino a burrasca. Ma le previsioni per le prossime ore non lasciano ben sperare: anzi, gli esperti annunciano ritorno della pioggia a partire dal fine settimana.

L'allerta meteo

La Protezione Civile ha diramato, dalle 14 di oggi - 13 aprile - e per le successive 30 ore, un'allerta gialla su tutta la regione per il vento. Sono previsti venti da forti a burrasca da sud a ovest, con condizioni meteorologiche avverse. Si raccomanda, quindi, particolare attenzione.

Le previsioni

La primavera sembra non voler proprio arrivare. Le previsioni per i prossimi giorni non lasciano ben sperare, dopo la pioggia di Pasqua e Pasquetta anche il prossimo fine settimana sarà rovinato da temporali. In generale, un nuovo ciclone con tanta pioggia si abbatterà soprattutto al Centro-Sud. Le temperature tuttavia saranno primaverili - spiegano dal meteo.it - , ma decisamente più fresche ove piovoso o temporalesco.

Sabato 15: «Le condizioni meteo sono previste in peggioramento già dalla giornata di sabato 15 quando il transito di un insidioso ciclone alimentato da correnti fredde darà il via ad una nuova ondata di maltempo - spiegano da ilmeteo.it - Come mostra la mappa qui sotto, con le precipitazioni previste nel corso delle 24 ore, il tempo sarà piuttosto capriccioso al Centro-Sud, specie in area tirrenica».

Domenica 16: il ciclone si manterrà ben attivo sul basso Tirreno e per questo motivo avremo la possibilità di altre intense precipitazioni.