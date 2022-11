Maltempo, nuovo ciclone e temporali sulla Puglia: allerta arancione nel Salento

Nuova perturbazione, già attiva sul Sud con acquazzoni e temporali, che interessa anche la Puglia. Allerta arancione in Salento e gialla nel resto della Puglia a partire dalle 14 di oggi e fino alle prossime 30 ore per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento: è quanto emerge dal bollettino diramato dalla Protezione civile regionale. Sono previste precipitazioni «da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore più meridionale della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente moderati». Inoltre sono attese precipitazioni «sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori della regione, con quantitativi cumulati deboli». Sono previsti anche «venti da forti a burrasca nord-orientali sulla Puglia meridionale, tendenti ad attenuazione».

Perturbazione anche nel resto d'Italia

Nelle prossime ore attenzione ai nubifragi specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Qualche acquazzone è previsto anche su Campania, Molise ed Abruzzo. Dopo il primo ciclone, che ha provocato le mareggiate record, ora con le forti piogge, «è ancora alto il rischio idraulico e idrogeologico», osserva Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, sottolineando che «a meno di un mese da Natale, il mare risente ancora dell'estate 2022 caldissima: come avevamo previsto, queste acque calde estive, causate dai cambiamenti climatici, fanno pagare il conto durante l'autunno a suon di nubifragi costieri e non solo. Al momento, infatti, i bacini italiani presentano ancora un'anomalia termica, sono cioè più caldi della media».

Nelle prossime ore, prosegue l'esperto de iLMeteo.it, sono attesi ancora forti acquazzoni e temporali, soprattutto su Sardegna e Sicilia, poi verso la Calabria; attenzione poi, nella giornata di oggi, a tutta la zona metapontina, e in generale alle aree comprese tra la Calabria e tutta la Puglia. Sono possibili, secondo le previsioni dei meteorologi di Meteo Expert, fenomeni più insistenti con possibili forti temporali in particolare nel Nordest della Calabria. I venti saranno anche forti localmente e di direzione variabile all'estremo Sud.

Dicembre

Un inizio dicembre con un temporaneo miglioramento: «Avremo gli ultimi fenomeni al mattino specie tra Calabria e Puglia poi il tempo tornerà per poche ore asciutto ovunque. Poche ore di tregua nell'attesa di una nuova perturbazione che nel weekend porterà piogge diffuse su tutto lo Stivale: questa volta anche il Nord sarà raggiunto da precipitazioni importanti con tanta neve sulle Alpi, inizialmente anche a quote collinari».

Le previsioni

Giovedì sarà un giorno di tregua: la nuvolosità sarà irregolare alternata a schiarite nell'estremo Nord-Ovest e lungo la fascia tirrenica, mentre il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso nel resto dell'Italia. Al mattino sono previsti rovesci sparsi sulla Puglia e in Basilicata; deboli piogge isolate sul nord della Sicilia e sulla bassa Calabria tirrenica. Nel pomeriggio, sempre secondo i meteorologi di Meteo Expert, ci sarà ancora qualche pioggia residua sulla Puglia, in esaurimento la sera. Solo in tarda serata sono possibili piogge nell'estremo sud della Sardegna.