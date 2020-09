Vendola: "Sconfitta l'armata nera di Meloni e Fitto". Stefàno: in Puglia non c'è spazio per i sovranisti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENDOLA: SCONFITTA ARMATA NERA«Chi pensava che la Puglia potesse diventare la colonia estiva della destra sovranista e sfascista, dovrà ricredersi. La primavera pugliese è ancora una stagione viva, nonostante errori anche gravi nell’azione di governo. Il popolo pugliese ha detto con chiarezza che indietro non si torna. Raffaele Fitto ancora una volta perde, perde perché è sempre viva la memoria della sua arroganza e del suo malgoverno". Lo dice l'ex governatore della Regione Puglia, Nichi Vendola «A Emiliano tocca il compito di interpretare il senso di un voto che chiede al centrosinistra più coerenza, più coraggio, più competenza - aggiunge -. E alla Puglia oggi compete il compito di dare più forza alla battaglia a difesa del Sud. Oggi brindiamo per la sconfitta dell’armata nera della Meloni e di Fitto, ma da domani occorrerà tornare a lavorare con serietà per un futuro migliore per la nostra terra».STEFANO: IN PUGLIA NO AI SOVRANISTI«Il risultato della Puglia è qualcosa di più di un avviso di sfratto che i pugliesi hanno mandato alla Meloni e a Salvini: qui non c'è spazio per i sovranisti da spiaggia, né per le vajassate elettorali», è il commento del senatore Pd Dario Stefano -. «Certo, a qualche errore commesso si dovrà riparare, ma lo si potrà fare guardando avanti e non certo tornando a un passato che i pugliesi hanno confermato di non voler più rivivere quando 15 anni fa hanno avviato un processo di cambiamento epocale. Il Partito Democratico si conferma primo partito e asse portante di una coalizione di centrosinistra che non dovrà perdere la rotta. Matteo Salvini e Giorgia Meloni continuino pure a fare post e mojito, ma rifacciano anche le valigie per lasciare la Puglia e i pugliesi liberi di continuare a crescere».DECARO: LA SPINTA DECISIVA È ARRIVATA DA VENDOLA«Vendola è stato spartiacque della campagna elettorale, le sue dichiarazioni, le sue parole al convegno della Cgil a Bari, nel teatro Petruzzelli, hanno dato la carica al centrosinistra»: lo ha dichiarato Antonio Decaro commentando l'esito del voto elettorale in Puglia che ha visto l'affermazione di Michele Emiliano. «Sono convinto - ha proseguito - che in quel momento è arrivata la spinta per il centrosinistra. Poi per fortuna i pugliesi hanno voluto guardare avanti, hanno voluto guardare in maniera positiva a questa esperienza di governo lunga ormai 15 anni della Puglia, ci hanno dato fiducia».