Terremoto in Vaticano, operazioni finanziarie sospette fra Roma e Londra: il Papa sospende monsignor Carlino

Ultimo aggiornamento: 17:50

Operazioni finanziarie milionarie apparentemente irregolari fatte da alcuni uffici della Segreteria di Stato e relative a compravendita di immobili fra Roma e Londra: un nuovo terremoto giudiziaria travolge il Vaticano , secondo quanto riportato oggi in una nota ufficiale diffusa dalla Santa Sede e in una anticipazione dei contenuti dell'inchiesta in questione fatta dal settimanale “L'Espresso”.L'indagine che coinvolgerebbe gli alti prelati è stata ordinata da Papa Bergoglio e ieri, su ordine del del promotore di Giustizia Gian Piero Milano e del suo aggiunto Alessandro Diddi, gli uomini della Gendarmeria hanno effettuato sequestri di documenti riservati, di pc e computer non solo negli uffici della Prima Sezione della Segreteria guidata dal cardinale Pietro Parolin, ma anche nelle stanze dell'Aif, l'autorità di informazione finanziaria. Cioè l'organismo indipendente che dovrebbe lavorare alle attività antiriciclaggio.Cinque persone, da questa mattina, sono state cautelativamente sospese dal servizio e, fra questi, due dirigenti apicali degli uffici della Segreteria, Vincenzo Mauriello e Fabrizio Tirabassi, di una addetta all'amministrazione, Caterina Sansone, e poi il salentino monsignor Mauro Carlino , per anni segretario personale del cardinale Angelo Becciu e da poche settimane capo dell'Ufficio informazione e Documentazione dell'organismo che ha sede nel Palazzo Apostolico, e il direttore dell'Aif Tommaso Di Ruzza.«Questa mattina - recita la nota ufficiale del Vaticano - sono state eseguite, presso alcuni Uffici della I^ Sezione della Segreteria di Stato e dell’Autorità di Informazione Finanziaria dello Stato, attività di acquisizione di documenti e apparati elettronici. L’operazione (...) si ricollega alle denunce presentate agli inizi della scorsa estate dall’Istituto per le Opere di Religione e dall’Ufficio del Revisore Generale, riguardanti operazioni finanziarie compiute nel tempo».L'inchiesta punterebbe un faro su alcune compravendite immobiliari di edifici di pregio a Londra.