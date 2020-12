In Puglia due casi positivi dalla Gran Bretagna. Lopalco: «Verifiche in corso per stabilire se si tratta della variante inglese». In 14 giorni oltre 1.200 i rientri

«Al momento sono due i casi positivi arrivati dalla Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni» in Puglia, «entrambi i tamponi sono stati trasmessi all'Istituto zooprofilattico» per verificare se si tratta della variante riscontrata in Gb del Covid-19. Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco.

«Sono 1215 i passeggeri che negli ultimi 14 giorni sono arrivati in Puglia con voli diretti dalla Gran Bretagna e che, secondo le disposizioni nazionali, devono comunicare il loro ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della Asl e sottoporsi a tampone», ha detto ancora Lopalco.

LEGGI ANCHE Variante virus inglese, Ricciardi: «Preoccupato per +70% contagiosità. Scuole? Non possono riaprire»

LEGGI ANCHE Variante inglese coronavirus, primo italiano positivo: atterrato a Fiumicino, isolato al Celio

L’Usmaf, attraverso Aeroporti di Puglia, ha acquisito dalle compagnie aeree gli elenchi passeggeri dei voli diretti in arrivo dalla Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni: sono in tutto 1.215 persone, 746 hanno fatto scalo all’aeroporto di Bari e 469 all’aeroporto di Brindisi. Gli elenchi sono stati tempestivamente trasmessi ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl che hanno già iniziato a contattarli e convocarli per l’effettuazione del tampone. I tamponi effettuati ai cittadini rientrati dalla Gran Bretagna che risulteranno positivi saranno inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata per il sequenziamento al fine della identificazione della nuova variante: “Abbiamo individuato nell'Istituto zooprofilattico - spiega Lopalco - il laboratorio attrezzato per fare questo tipo di valutazione. Si tratta di una indagine complessa, i cui risultati possono richiedere diversi giorni. Le informazioni che raccoglieremo avranno pura valenza scientifica. Infatti, per quelle che sono le informazioni in nostro possesso, essere contagiati da questa variante non induce per il cittadino una patologia più aggressiva e non comporta scelte terapeutiche differenti dalla variante classica. Al momento sono due i casi positivi arrivati dalla Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni: entrambi i tamponi sono stati trasmessi all’Istituto zooprofilattico”.

Ultimo aggiornamento: 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA