Vandali e violenze, l'escalation. Fari accesi su Bari e Salento

Botte, insulti, in qualche caso furti, vessazioni di ogni tipo e beni pubblici vandalizzati: il fenomeno baby gang non risalta solo dalle mappe del Ministero, ma emerge con forza nella vita di tutti i giorni. I reati commessi sono i più svariati. Tutti, però, accomunati dal file rouge del male per fare male, per gusto, senza un motivo apparente o razionale. Un'escalation di violenza. Antonio Cosimo Stano, 66enne di Manduria, ha perso la vita per questo: era il 19 aprile 2018, la baby gang era quella degli orfanelli. Più volte ragazzini, tutti di Manduria e alcuni minorenni, avevano picchiato, insultato, deriso il 66enne, che viveva disagi psichici. Alla fine morì. La brutalità della vicenda è racchiusa nell'accusa e nella condanna: tortura.

Le cause, da ricercare nel substrato sociale, sono ancor più varie rispetto ai gesti: la povertà educativa della Puglia si traduce nel fatto che quasi un ragazzo su cinque abbandona la scuola prima che sia concluso il percorso (17% di dispersione esplicita, peggio solo in Campania), l'effetto branco amplificato dai social (i reati solitamente vengono ripresi e poi filmati), la pandemia che ha cambiato i rapporti e ha falsato - probabilmente per sempre - la dimensione sociale dei ragazzi. E così via. Ma il fenomeno esiste, è complesso e mette i brividi. L'elenco degli episodi di vandalismo o bullismo con al centro le baby gang è lungo, variegato, ma sempre a tinte fosche.



Taranto, agosto 2020: baby ladre in azione



Erano in tre, con l'inizio dei saldi, i primi post pandemia, provarono a rubare capi in un negozio per oltre mille euro. Tutte minorenni, furono fermate.

Otranto, agosto 2020: sequestrato un camioncino dei rifiuti

La prima estate post Covid: prima una rissa tra minorenni, in una delle città più belle della Puglia, poi il sequestro - con tanto di video sui social - di un camion dei rifiuti. Perché? Per sversare le buste per terra.



Bari, marzo 2021: due diciottenni in manette



I carabinieri di Bari arrestano a Carrassi due diciottenni: con una banda di ragazzini erano stati protagonisti tra fine 2020 e inizio 2021 di aggressioni ai danni di minorenni.



Bari, aprile 2021: botte a due dodicenni

Due ragazzine, di appena 12 anni, picchiate al quartiere Carbonara da una baby gang di minorenni. Sono finite in ospedale. La loro colpa? Lo sguardo sbagliato nei confronti di alcuni ragazzi contesi.



Martina, agosto 2021: vandalismo e scorribande



La denuncia dei residenti di Via Leone XIII a Martina Franca: erano oltre dieci minorenni, rendevano la vita infernale con atti vandalici nei confronti di ville private e frequenti scorribande violente in motorino.



Manduria, novembre 2021: si costituisce la mamma



Nella notte di Halloween un gruppo di ragazzini imbratta il basolato della piazza. Si costituisce la mamma di uno dei colpevoli: «Perdonatelo, se potete».



Lecce, aprile 2022: sabato sera horror



Un sabato sera da incubo a Lecce: nella stessa notte aggrediti due ragazzini (uno di soli 14 anni). Due episodi diversi ma entrambi in piazza Libertini. E scatta l'allarme.



Bitonto, maggio 2022: picchiato per una bandana



Il primo episodio a Bitonto, maglia nera per violenza minorile nell'ultimo periodo. Un 20enne viene picchiato da tre ragazzini. Il motivo? Aveva indossato una bandana.



Bari, giugno 2022: molestie a una minorenne



Via Sparano, pieno centro di Bari: alcuni minori, a bordo di un monopattino, avvicinano e palpeggiano una ragazzina. Salva perché ha chiamato la Polizia.



Monopoli, luglio 2022: «è meglio se ti uccidi»



Hanno detto a un minorenne «è meglio se ti uccidi». Vittima di bullismo, il ragazzo non ha reagito: lo hanno picchiato fino a rompergli il setto nasale.



Molfetta, agosto 2022: in quattro contro un senzatetto



Erano in quattro, hanno deciso di picchiare e insultare un senzatetto. Il video, fatto da uno dei quattro, è diventato virale. Attonita la comunità.



Bitonto, agosto 2022: picchiato un ristoratore



Un ristoratore del centro storico di Bitonto picchiato da una baby gang. Non sono mai stati chiariti i motivi della lite. È finito in ospedale.



Bitonto, settembre 2022: anziana colpita da pietre



Un'anziana di Bitonto colpita con pietre da ragazzini senza alcun motivo, solo per infastidire. È successo più volte, la donna veniva colpita sul balcone mentre stendeva i panni.

