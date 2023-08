Il “cantiere” del turismo è aperto. La Camera di Commercio di Lecce accoglie immediatamente la proposta avanzata dal presidente reggente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne per un coordinamento istituzioni-associazioni per garantire un controllo qualitativa dell’offerta turistica, rispondendo così al calo di presenze (-40%) registrato nel mese di luglio. Il numero uno dell’ente camerale salentino Mario Vadrucci, dopo un contatto telefonico con Delle Donne, conferma: «Noi avevamo già pensato un mese fa ad un confronto tra gli addetti ai lavori, ma poi per impegni vari è stato rinviato. Ma questo tavolo si farà: nella seconda metà di settembre si inizierà a ragionare per programmare al meglio l’estate 2024».

Presidente Vadrucci, come commenta il dato relativo a un crollo delle presenze a luglio in Puglia rispetto agli anni passati?

«Prima di tracciare un bilancio definitivo, aspetterei la conclusione della stagione estiva e soprattutto analisi più approfondite rispetto agli arrivi e alle presenze dell’annata in corso. Lo dico come premessa perché il rischio da evitare in questi casi è cavalcare un certo sensazionalismo. Detto questo, il quadro inizia a farsi preoccupante, e un ragionamento in tal senso va fatto».

Ha avuto modo di parlare con il presidente Delle Donne? Cosa pensa della sua proposta?

«Con Delle Donne sono in continuo contatto, condivido gran parte delle sue affermazioni, ci siamo sentiti anche poco fa. Quanto alla sua proposta di un coordinamento per vigilare sulla qualità dell’offerta turistica, non solo la condivido, ma dico di più: come Camera di Commercio avevamo già pensato a un incontro con le associazioni e con gli assessori comunali all’Agricoltura, al Turismo e allo Sviluppo economico. Quest’incontro, pensato ovviamente per iniziare a porre le basi per la stagione estiva 2024, si sarebbe dovuto tenere agli inizi di luglio, poi per una serie di impegni vari è stato rinviato. Ma si terrà, non so dire la data precisa, orientativamente tra la metà e la fine di settembre, il cantiere però è aperto. L’obiettivo è quello di pensare a un turismo che possa rispondere appieno alle esigenze dei visitatori, appunto garantendo innanzitutto la qualità».

Cosa è accaduto, a suo modo di vedere, al punto da originare questa flessione sulle presenze?

«Vede, abbiamo vissuto un momento di grande euforia, la Puglia è esplosa in termini di appeal e di tendenza. Però è innegabile che ci siano stati degli eccessi, ed è altrettanto naturale che a un certo punto arrivi sempre un conto da pagare. In questo caso, usciamo sconfitti dal confronto con nazioni vicine a noi: dopo la pandemia, la gente ha ripreso a viaggiare anche all’estero, e ci sono mete che a prezzi modici offrono servizi non so dire se migliori o peggiori dei nostri, ma sicuramente adeguati».

Quindi ritiene che all’origine di tutto ci sia stato un aumento eccessivo dei prezzi?

«Beh, è tutto da collegare al livello dei servizi. Se sono di un certo standard, delle tariffe si può discutere fino a un certo punto. Il problema è quando questo livello si abbassa. D’altra parte non possiamo dimenticare che se il turista spende, pretende. Ed è anche ovvio sia così. Quanto alle cause della situazione attuale, i fattori sono molteplici, e non sono solo interni. Se, per fare un esempio, sono aumentati i costi del trasporto aereo, non credo che dipenda dalla Puglia. Lo stesso dicasi per gli aumenti della benzina in questi giorni. Abbiamo parlato tante volte della mancanza di personale, anche quello è un problema».

A tal proposito, ritiene che l’abolizione del reddito di cittadinanza possa portare a una maggiore disponibilità di personale?

«No, e lo dico con convinzione. Piaccia o no, la pandemia ha cambiato i valori della vita e anche le prospettive. Non si tornerà più al “meglio qualcosa che niente”, non si tornerà più allo stato di cose che c’era nel 2019».

Tornando alla crisi turistica, quali altri errori sono stati fatti?

«Se penso al Salento, dobbiamo sicuramente fare tutti un “mea culpa” se ci rapportiamo alla Valle d’Itria: nonostante noi partissimo da una condizione di vantaggio, loro sono stati più bravi e più rapidi ad intuire di dover puntare su un target medio-alto. Errori della politica? Quando dico che c’è stata scarsa attenzione, mi riferisco anche ad errori relativi alla promozione del territorio. Sia chiaro: fino a poco tempo fa i numeri ci davano ragione, non faccio fatica ad ammetterlo, adesso però dobbiamo invertire la rotta. E per farlo chiederò nei report di Unioncamere anche un approfondimento sui dati pugliesi, così da esaminare tutti più attentamente le esigenze del comparto turistico».

Ripartendo magari da trasporti e da una vera destagionalizzazione?

«Senza dubbio. Sulle difficoltà dei trasporti si è detto tanto, non solo per i turisti ma anche per chi vive stabilmente in Puglia. Il Pnrr diventa decisivo per le prospettive del territorio, penso ad infrastrutture come la Bari-Napoli, che sono vitali per la Puglia. La destagionalizzazione? Fondamentale anch’essa, ma occorrono i fatti: non ha senso dire da un lato di voler destagionalizzare, e dall’altro far partire “Salento in Bus” solo dal 15 giugno».