Vaccini, meno di 24 ore al via: attese a Bari le 505 dosi destinate alla Puglia

Mancano meno di 24 ore al V-day. Sono attese in queste ore a Bari le prime 505 dosi di vaccino anti Covid-19 destinate alla Puglia. Il carico, partito dal Belgio a bordo di alcuni tir, ha già fatto tappa a Roma. Una volta giunte nel capoluogo pugliese, le dosi resteranno per qualche ora conservate a -80 gradi nelle celle frigorifere del Policlinico, centro hub regionale, per poi essere trasportate negli altri cinque ospedali punti di riferimento per ogni provincia: Riuniti di Foggia, Dimiccoli per la Bat, Perrino a Brindisi, Santissima Annunziata a Taranto e Fazzi a Lecce. Domenica 27 dicembre i primi 505 vaccini anti Covid della Pfizer verranno somministrati al personale sanitario scelto e agli anziani delle Rsa: sarà il primo banco di prova della campagna vaccinale di massa che entrerà nel vivo probabilmente dal 7 gennaio, quando i pugliesi che si sottoporranno alla profilassi saranno circa 94mila.

La cabina di regia istituita presso la Regione Puglia coordinerà l’intera campagna. Delle 505 dosi, 105 sono state riservate alla provincia di Bari e 80 a testa nelle altre cinque province. I destinatari delle vaccinazioni del 27 dicembre, come da indicazioni della Protezione civile nazionale, saranno una rappresentanza di tutti gli operatori sanitari pugliesi e degli ospiti delle Rsa. Una volta concluso il Vaccine Day la vera e propria fase1 della campagna di vaccinazione anti-covid inizierà nei primi giorni di gennaio, quando arriveranno i primi lotti delle 94mila dosi.

La Regione Puglia ha nominato Michele Conversano coordinatore della Cabina di regia. A livello provinciale, i direttori generali delle Asl sono stati creati i Nuclei operativi aziendali. Nella prima fase, i vaccini verranno effettuati da 230 operatori sanitari, successivamente la Regione si avvarrà anche dell’aiuto degli operatori reclutati dalla Protezione civile.

