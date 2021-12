Vaccino obbligatorio dal 15 dicembre: ecco chi dovrà mettersi in regola. Senza dose niente stipendio

Vaccino obbligatorio non più solo per medici, infermieri e personale sanitario. Dl prossimo mercoledì 15 dicembre in tutta Italia la stessa regola varrà per il personale scolastico e le forze dell'ordine. Secondo una circolare del Viminale, chi si sottrae all'obbligo del vaccino non sarà licenziato ma sospeso senza stipendio.

Ecco a chi tocca vaccinarsi: senza dose niente stipendio

Dal prossimo mercoledì il vaccino sarà obbligatorio per il "personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia" e per il "personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico". Secondo le disposizione del Ministero dell'Interno i "no vax" rischiano di restare a casa senza stipendio non più sino al 31 dicembre ma sino alla fine dell'emergenza sanitaria. E per parecchi mesi, dunque. Per essere in regola da mercoledì bisognerà essere o vaccinati o avere una prenotazione per vaccinarsi nell'arco di 20 giorni.