Vaccino Covid, poche le adesioni alla campagna in Puglia: solo 37mila operatori sanitari

Alle 18 di ieri la percentuale di adesione al vaccino Covid da parte degli operatori sanitari non era elevata: 37mila rispetto ai 95mila che ne avrebbero diritto nella prima fase. Sottraendo circa 20mila persone tra ospiti e dipendenti delle Rsa per i quali non è necessario prenotarsi, significa che circa la metà ha dato il proprio assenso ma c'era tempo sino alla mezzanotte di ieri. E, comunque, il portale della Regione Puglia resterà attivo anche nei prossimi giorni, sino al 31 dicembre. Però, ci si attendeva una partecipazione maggiore, considerate le pressanti richieste da parte degli Ordini professionali.



Nelle altre Regioni italiane il sì da parte di medici e infermieri ha raggiunto picchi anche del 90%, in Puglia sembra esserci maggiore scetticismo: non un buon segnale nei confronti dei cittadini. Complessivamente, sono poco meno di 95mila le persone che hanno diritto ad essere vaccinate per primi, tra medici, infermieri, operatori socio sanitari delle Asl e degli ospedali, collaboratori e ospiti delle Rsa e Rssa. Per aderire alla campagna di vaccinazione bisogna compilare un modulo online sul portale della Regione Puglia. Il modulo ha lo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse per ottimizzare l'offerta vaccinale. Chi aderirà riceverà successivamente dalle Asl tutte le informazioni sulle caratteristiche del vaccino ai fini della sottoscrizione del consenso informato, necessario prima della somministrazione.



Nella fase iniziale della campagna vaccinale la gestione è centralizzata: i vaccini verranno somministrati negli ospedali scelti dalla Regione, con il supporto di unità mobili a seconda delle adesioni. In Puglia è previsto l'impiego di circa 230 tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari dedicati alla somministrazione dei vaccini. Sono 27 i referenti, 11 i punti di somministrazione e 15 i giorni previsti per portare a termine la prima. Con l'aumentare delle disponibilità, la campagna vaccinale verrà estesa fino a coinvolgere anche gli ambulatori vaccinali territoriali. I primi 500 operatori sanitari saranno vaccinati già il 27 dicembre, ma sarà una giornata dimostrativa, la campagna vera e propria inizierà il 7 gennaio.



Dopo le proteste dei sei Ordini dei medici pugliesi per l'esclusione dalle vaccinazioni degli odontoiatri e dei medici non convenzionati, ieri sono arrivate le rimostranze anche dei farmacisti: «È davvero sorprendente che la Regione Puglia non abbia incluso tra gli operatori da sottoporre a vaccinazione Covid-19 i farmacisti», attacca il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Bari, Luigi d'Ambrosio Lettieri. Immediata la replica dell'assessore alla Sanità pugliese, Pierluigi Lopalco: «È il Governo ad aver stabilito le categorie da vaccinare per prime, tra queste ci sono gli operatori sanitari e socio sanitari e gli ospiti delle Rsa. Quindi la protesta del presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Bari nei confronti della Regione è del tutto priva di senso. La Regione non è il tempo supplementare di una partita che ci si è dimenticati di giocare a livello nazionale, ma ha un ruolo esecutivo in materia di pandemia delle decisioni governative alle quali è soggetta in tutto».

E mentre l'Italia si prepara alla più grande vaccinazione di massa, da Londra arrivano notizie poco rassicuranti: il Covid ha subito una mutazione che ha potenziato la sua capacità di diffondersi, tanto che è scattato immediatamente il lockdown generale. Ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione. «La variante del Covid è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo, scegliamo la strada della massima prudenza», ha chiarito Speranza.

«È una variante - ha proseguito - che rende il virus più veloce, le prime informazioni dicono che sembra non fare maggiori danni ma produce più contagiati e questo resta un problema molto serio. Da primissime informazioni sembra che i vaccini possano funzionare ugualmente ma servono informazioni più solide. Già ieri sera ho dato incarico ai nostri impianti agli uffici di verificare le sequenze genomiche nel nostro paese, dobbiamo assolutamente fare tutte le verifiche del caso». Il ministro, alla trasmissione In mezz'ora in più, ha parlato anche del vaccino: Un ulteriore crescita va evitata comunque e in ogni caso partiremo con le vaccinazioni il 27 dicembre. Bisogna però evitare di arrivare alla fase calda della vaccinazione con una recrudescenza, perché renderebbe l'operazione più complicata, ma andremo comunque avanti, ha chiarito. Speranza ha ricordato che si partirà «con il personale sanitario e con gli anziani delle Rsa ma assicurato che anche gli insegnati sono considerati una priorità». «Io ha aggiunto - credo che con l'arrivo dei vaccini ci possa essere una ragionata fiducia ma ancora la battaglia va combattuta, non possiamo pensare che sia vinta e il livello di attenzione deve restare molto alto. È chiaro che siamo in una battaglia ancora aperta».

