Vaccino ai bimbi, in Puglia dosi in 82 scuole. La Regione conferma: si comincia il 16 dicembre

Vaccino ai bambini tra 5 e 11 anni: sono 82 le scuole che, a oggi, hanno dato alla Regione Puglia la propria adesione per trasformarsi in "hub" dove vaccinare contro il Covid-19 i bimbi dai 5 agli 11 anni. La Regione conferma che si comincerà il 16 dicembre con le somministrazioni, ma al momento non si conosce il dato di adesione delle famiglie. Per la questione del rispetto della privacy, non verrà comunicato alle Asl quanti bambini dovranno essere vaccinati giorno per giorno, il calcolo - spiegano fonti regionali all'Ansa - potrà essere fatto solo a consuntivo. Anche perché, evidenziano sempre dalla Regione, le famiglie potrebbero decidere di vaccinare i propri figli dal pediatra anziché nelle scuole. La platea dei bambini tra 5 e 11 anni è pari a 233.067 unità.

Massima priorità ai bambini con fragilità: in campo ospedali e centri di cura

«I calendari delle sessioni - spiega la Regione - sono in continuo aggiornamento e il lavoro dei dipartimenti di prevenzione insieme agli uffici scolastici proseguirà sino al raggiungimento di tutta la platea dei 5-11 anni e al coinvolgimento di tutte le scuole». Massima priorità sarà data alla vaccinazione dei bambini di 5-11 anni con fragilità: gli ospedali e i centri specialistici di cura, insieme ai pediatri e alle Usca, si occuperanno delle somministrazioni a partire dalla mattina del 16 dicembre e provvederanno a contattare direttamente le famiglie. Il Vaccino Pfizer pediatrico per la fascia 5-11 anni è in arrivo nelle farmacie ospedaliere il 15 dicembre.