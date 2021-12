Vaccino ai bimbi da giovedì: ecco l'elenco degli 82 centri pediatrici provincia per provincia

Oltre 233.000 bambini potranno ricevere, a partire da giovedì prossimo, il vaccino contro il Covid negli hub pediatrici che saranno allestiti nelle scuole di Puglia. Al momento, i centri vaccinali individuati sono 82, ma nulla toglie - dicono dalla Regione - che l'elenco si allunghi qualora l'adesione delle famiglie, come sperano istituzioni e scienziati, fosse consistente. Intanto la macchina della campagna vaccinale si prepara ad affrontare questo nuovo capitolo tutto dedicato ai nati fra il 2011 e il 2016: ieri mattina il presidente Michele Emiliano, che ha anche la delega alla Sanità, ha voluto incontrare i pediatri pugliesi, chiamati a un ruolo da protagonisti non solo negli hub per le somministrazioni, ma anche per la necessaria sensibilizzazione dei genitori, che ancora oggi si misurano con dubbi e perplessità.

A Bari e provincia 14 hub attivi

Quattordici gli hub pediatrici tra Bari e provincia pronti ad entrare in funzione il prossimo 16 dicembre per la vaccinazione della fascia di età 5-11 anni. Dieci le scuole che hanno dato l’adesione nella città capoluogo: “Verga”, “Piccini/UmbertoI”, Balilla, Manzoni Lucarelli (con riserva), Massari Galilei, San Filippo Neri, Mazzini Modugno, Re David, Montello Santomauro, Monte San Michele. In provincia: ad Altamura il comprensivo “San Francesco d’Assisi”, a Gravina il “don Saverio Valerio”, a Molfetta il comprensivo “Azzollini Giaquinto” e a Bitonto il “Cassano”. Al momento tuttavia non si conosce il dato di adesione delle famiglie. Il calcolo sui bambini che aderiranno alla vaccinazione potrà essere fatto solo a consuntivo e in caso di un’ampia adesione da parte delle famiglie il numero degli hub potrà essere implementato con l’attivazione di nuovi punti vaccinali in altre sedi scolastiche in tutta la provincia.

Nel Salento 49 centri tra scuole e hub

In provincia di Lecce il numero più alto di hub scolastici: 49. Nel capoluogo i punti vaccinali scolastici attivi sino al 5 gennaio 2022, sono il comprensivo “Castromediano”, “Tempesta”, “Stomeo – Zimbalo” e un quarto che coprirà anche Surbo al museo “Sigismondo Castromediano”. In provincia: il “San Pompilio Maria Pirrotti” di Campi Salentina, il comprensivo “De Amicis” di Squinzano, il “Peppino Impastato” di Veglie, lo “Zimbalo” di Carmiano, il polo 2 di Trepuzzi, a Galatina il polo 1 e il polo 3, il “Geremia Re” di Leverano, il comprensivo di Porto Cesareo, il “Bodini” di Monteroni, Lequile, San Cesario e Lizzanello, che coprirà anche Cavallino, la scuola di piazza croce rossa a Nardò, il comprensivo di Aradeo, il “Don Bosco” di Cutrofiano, l’Ic di Vernole, Melendugno, Poggiardo, Andrano, Uggiano, Minervino e Botrugno. Ed ancora, a Gallipoli doppio hub con l’istituto Giannelli e il comprensivo, Ic di Salve, Ic di Taviano, la scuola di via Spagna e il Polo 2 a Casarano, Ic di Ruffano, Collepasso, Ugento, Melissano, Presicce-Acquarica, Racale, Melpignano, Scorrano, Muro Leccese, Otranto, Corigliano. A Maglie inseriti tra gli hub pediatrici il dipartimento di prevenzione di via Sante Cezze e le scuole di via Diaz Manzoni e via Principe di Piemonte. A Tricase scelto il Pvt, ex Acait, mentre a Martano il poliambulatorio Sisp.

A Brindisi e provincia dosi in 21 istituti

A Brindisi e provincia, la vaccinazione per la fascia di età fra i 5 e gli 11 anni, sarà effettuata in 21 scuole. Nella città capoluogo si partirà dal comprensivo Casale e dal comprensivo Cappuccini. In provincia un hub scolastico in ognuno dei 19 comuni: Carovigno (sede scolastica via Carducci), Ceglie Messapica (sede scolastica di via Francavilla), Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano (comprensivo scolastico in largo Pitagora), Francavilla Fontana (sede scolastica in viale Vincenzo Lilla), Latiano (scuola di piazza Rubino), Mesagne (scuola di via Marconi), Oria, Ostuni (scuola di piazza Italia), San Donaci (scuola di via Cellino), San Michele Salentino, San Pancrazio, San Pietro vernotico, San Vito dei normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e Villa Castelli (sede di via Friuli Venezia Giulia). Per i bambini fragili la vaccinazione sarà invece organizzata dalle reti di patologia con la collaborazione delle pediatrie di Brindisi e Francavilla Fontana.

Nel Tarantino 19 hub scolastici

Diciannove gli hub scolastici in provincia di Taranto suddivisi tra i 6 distretti sanitari. Nel distretto unico di Taranto: l’Ic Vico de Carolis nel quartiere Tamburi-Lido Azzurro, il comprensivo “Pirandello” al Paolo VI, il comprensivo Galilei in zona Città vecchia-borgo, Ic Viola in zona “Tre Carrare-Solito”, Ic “Martellotta per i quartieri Montegranaro-Salinella e l’istituto “Salvemini” per Talsano – Lama. Nel distretto 1 in funzione la scuola “Diaz” a Laterza e il “Surico” a Castellaneta. Per il distretto 2: “Manzoni” a Mottola e il “S.G.Bosco” a Massafra. Nel distretto 5: le scuole “Aosta” e “Chiarelli” a Martina Franca e “Mancini” a Crispiano. Ed ancora il distretto 6 con il “De Amicis” di Grottaglie, la scuola “Casalini” di San Marzano e il comprensivo “Giannone” a Pulsano. Chiudono il primo gruppo di adesioni l’istituto “Bonsegna” a Sava, “Michele Greco” a Manduria e “Manzoni” di Lizzano, appartenenti al distretto sette.