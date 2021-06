Vaccini anche in vacanza, l'ok di Figliuolo: «Le Regioni si organizzino». Ma a settembre a scuola con la mascherina

Via libera ai vaccini in vacanza per lavoratori e turisti. Dopo settimane di dibattito, riflessione e confronto tra governo e Regioni - la Puglia in testa tra le altre - l'ok alla somministrazione delle dosi anche nei luoghi di villeggiatura arriva dal commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. "Laddove per eccezionali motivi dovesse rendersi necessaria la somministrazione della seconda dose a lavoratori e turisti che soggiornano al di fuori della Regione di residenza per un periodo di permanenza congruo, questa struttura, qualora informata con adeguato preavviso, è disponibile al riequilibrio delle dosi da distribuire" ha scritto Figliuolo nella lettera di risposta alla richiesta delle Regioni. In relazione alla registrazione delle somministrazioni sui sistemi informativi "le attuali procedure, qualora correttamente implementate" dalle Regioni, "già consentono la regolare tenuta dei flussi informativi".



Verso la chiusura degli hub: si punta su ospedali, farmacie e medici di base

«Non sappiamo ancora quanto durerà questo vaccino, noi ragioniamo come se durasse un anno. Posso dire che abbiamo già opzionato di concerto con l'Unione europea, una quantità tale di vaccini, per coprire tutta la popolazione con un ulteriore dose ed anche con una robusta riserva - ha aggiunto Figliuolo - Per la futura vaccinazione immagino uno spostamento dagli hub agli ospedali, medici di base, farmacia, punti vaccinali aziendali».

Scuola: a settembre si riparte con la mascherina per gli studenti

«Ora abbiamo la possibilità di vaccinare dai 12 anni in su, quindi gran parte degli studenti. Infine non è detto che non arrivino ulteriori autorizzazioni per arrivare ai 6 anni. Quindi l'architrave del discorso scuola, per riaprirla in massima sicurezza in presenza, è quello della vaccinazione, poi continueremo con il tracciamento e il diradamento, per questo all'inizio del prossimo anno scolastico sarà necessaria ancora la mascherina insieme ad ulteriori misure per mitigare i rischi» ha concluso il generale.