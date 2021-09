Vaccini, in Puglia sale la percentuale tra i giovanissimi. A Bari vaccinato l'88%, a Foggia l'83

Vaccini, sale la percentuale dei giovanissimi vaccinati nella città di Bari. Bene anche Lecce con oltre 2500 vaccinazioni in un solo giorno. In Puglia, complessivamente, sono 5.736.512 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi, l'88,4% di quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza, cioè 6.487.501 Ci sono in giacenza, quindi, circa 750mila dosi.

Bari

A Bari città si registra la forte crescita della copertura vaccinale anti Covid tra i 12-19enni: l'88% ha fatto la prima dose di vaccino. Nell'Asl di Bari sono partite le terze dosi anche nell'Unità operativa di Nefrologia dell'Ospedale di Molfetta, dove tra ieri e oggi sono stati somministrati 130 vaccini «addizionali» ad altrettanti pazienti dializzati seguiti dai Centri Dialisi di Molfetta e Ruvo di Puglia. In provincia di Bari la copertura vaccinale, con prima dose, ha oltrepassato la soglia dell'88% tra gli over 12.

Lecce

Prosegue la campagna di vaccinazione in ASL Lecce com oltre 2500 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri tra hub - in cui si accede senza prenotazione - centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale.

Foggia

Continuano secondo programmazione le somministrazioni delle terze dosi alle persone immunocompromesse della provincia di Foggia.

Ad oggi sono 331 le persone che hanno ricevuto la dose addizionale nei centri specialistici del territorio. Proseguono, contemporaneamente, le attività presso gli hub della provincia e ad opera dei medici di medicina generale.

Sono 833.136 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l'83,9% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 70,1% degli over 12.

Taranto

In Asl Taranto prosegue la campagna vaccinale sia negli hub sia nelle strutture sanitarie che stanno procedendo con la terza dose ai pazienti fragili. Ad oggi sono state somministrate 792.679 dosi di vaccino in totale; rispetto a questo dato, oltre 379 mila cittadini hanno completato il ciclo vaccinale.

Brindisi

Proseguono nella Asl di Brindisi le vaccinazioni nei centri attivi sul territorio. Domani, venerdì 24 settembre, saranno aperti il PalaVinci, nel capoluogo, il palazzetto dello sport di Ceglie Messapica, Conforama a Fasano, la struttura tensostatica di Oria e la scuola primaria di San Donaci. I centri sono aperti dalle 14.30 alle 20, tranne Oria dalle 14.30 alle 20.30 e il PalaVinci dalle 14.30 alle 21.