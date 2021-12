Covid, stabile l'occupazione dei posti letto: in Puglia resta al 5%. Vaccini, il 71% degli over 40 ha già fatto la terza dose

Resta stabile in Puglia la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri di area medica che a livello nazionale saleinvece al 10 per cento. È quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

In 7 regioni e province autonome la percentuale dei posti in area medica è aumentata: in Abruzzo (al 9 per cento), in Calabria (al 15 per cento), in Emilia Romagna (al 9 per cento), in Friuli Venezia Giulia (al 23 per cento), nella Provincia autonoma di Trento (al 11 per cento), in Piemonte (all'8 per cento), in Sardegna (al 5 per cento). I dati segnano un calo solo in Valle d'Aosta (al 21 per cento).

Rimane poi stabile invece in Basilicata (al 4 per cento), in Campania (al 9 per cento), in Lazio (all'11 per cento), in Liguria (al 10 per cento), in Lombardia (al 14 per cento), nelle Marche (al 10 per cento), in Molise (al 7 per cento), nella Provincia autonoma di Bolzano (al 19 per cento), in Puglia (al 5 per cento), in Sicilia (all'8 per cento), in Toscana (al 5 per cento), in Umbria (al 6 per cento) e in Veneto (al 10 per cento).

Vaccini, in Puglia il 71,12% degli over 40 ha ricevuto la terza dose

In Puglia, sino a ieri, erano 535.298 le terze dosi somministrate, per una copertura della platea over 40 del 71,12%, quasi in linea con la media nazionale pari al 72,27%. Ad oggi sono 6.715.986 le dosi complessivamente somministrate in Puglia e i residenti vaccinati risultano essere 3.128.203.