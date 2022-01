Vaccini, in Puglia 8mila prenotazioni nelle sessioni notturne per la fascia 12-19 anni

Può considerasi positiva l'iniziativa della Regione sui vaccini by night: sono 8mila le prenotazioni all'iniziativa «La notte è giovane», le sessioni vaccinali dedicate ai pugliesi di 12-19 anni che prendono il via da questa sera sino a domenica, dalle ore 20 a mezzanotte in 34 hub pugliesi.

Emiliano: «Stiamo dando il massimo»

«La Puglia sta dando il massimo sul fronte della vaccinazione dei bambini e dei giovani in età scolare - dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - siamo in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni con il 35,9%, 15,8 punti sopra la media nazionale. E siamo sopra la media anche per la fascia 12-19 anni. Questo è il risultato di un gioco di squadra, tra Asl, pediatri e scuole».

Nella fascia 12-19 anni, l'83% ha ricevuto almeno una dose; il 77% ha ricevuto la seconda dose; l'11% ha ricevuto la terza dose/richiamo. Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 52% ha già ottenuto la terza dose o richiamo. Sono infine 6.881 le prime dosi somministrate agli over50 nel corso dell'ultima settimana.