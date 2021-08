Vaccini, scorte extra di Pfizer alla Puglia e 930mila dosi entro settembre

Nei prossimi venti giorni, dal 12 agosto al primo settembre, in Puglia arriveranno 928.550 vaccini anti Covid. Un incremento rispetto alle previsioni di fine luglio, figlio del lavoro svolto dal premier Mario Draghi a livello europeo, come ammesso dal commissario Francesco Paolo Figliuolo lunedì scorso. In Italia arriveranno 3 milioni di dosi in più, per la Puglia l’incremento è di circa il 15%. In particolare, sarà Pfizer ad aumentare le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati