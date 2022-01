Vaccini, Puglia prima in Italia e terza in Europa per copertura

La Puglia è la regione più vaccinata d'Italia ed è sul podio anche in Europa. Lo stabiliscono i dati diffusi oggi da Agenas, l'Agenzia nazionale per la valutazione e il monitoraggio dei servizi sanitari erogati dalle Regioni. Come si evince dal report, con l'86,66% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose di vaccino, la Puglia conferma il primato a livello nazionale (media italiana 83,71%), e conquista la terza posizione in Europa, immediatamente dopo Malta e Portogallo.

Emiliano: «Risultato frutto del lavoro di squadra»

«Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e, soprattutto, del senso di responsabilità e della partecipazione dei pugliesi», commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.