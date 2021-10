Lopalco: in Puglia troppi senza vaccino. «Non vaccinarsi è una roulette russa»

«Molti ancora - dice - sono alla ricerca di un motivo per vaccinarsi. L'ottenimento del green-pass, da solo, sembra non essere un incentivo sufficiente» soprattutto in Puglia dove i non vaccinati sono ancora migliaia. Dure le parole dell'assessore regionale alla Sanità Pirluigi Lopalco certo che il virus covid «resterà». Vaccinarsi dunque è la scelta più giusta: «Fatelo perché sono sicuro che a nessuno di voi verrebbe mai in mente di giocare alla roulette russa».

Le parole dell'assessore alla Sanità Lopalco

«Passerà la pandemia ma il virus resterà. Come con ogni virus respiratorio con quel livello di contagiosità, quindi, prima o poi ciascuno di noi entrerà in contatto. Essere infettati da SARS-CoV-2 senza protezione vaccinale equivale a giocare alla roulette russa»: lo scrive su facebook l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, invitando i pugliesi a vaccinarsi contro il Covid.

«Molti ancora - dice l'assessore - sono alla ricerca di un motivo per vaccinarsi. L'ottenimento del green-pass, da solo, sembra non essere un incentivo sufficiente almeno per quei miei concittadini, in Puglia sono ancora migliaia, che sono bloccati dalla paura e preferiscono sottoporsi ad una serie infinita di tamponi pur di non farsi vaccinare. A questi miei concittadini vorrei spiegare che il SARS-CoV-2 è un virus ormai divenuto endemico. Significa che sarà compagno di viaggio dell'umanità nei secoli dei secoli. Un'infezione da SARS-CoV-2 può esitare in una forma di polmonite grave, con tutte le sue conseguenze, con un livello di probabilità così alta che chiunque si intenda un tantino di statistica non affronterebbe mai il rischio». «Avete - conclude - dunque dubbi e cercate un motivo per vaccinarvi? Non dovete farlo per solidarietà, per senso civico, per amore di comunità. Non dovete farlo nemmeno per ottenere il green-pass. Fatelo perché sono sicuro che a nessuno di voi verrebbe mai in mente di giocare alla roulette russa».