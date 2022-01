Vaccini: in Puglia 15mila dosi in tre giorni per la fascia dei giovani tra i 12 e i 19 anni

Idea riuscita. L'alta l'adesione dei giovani pugliesi tra i 12 e i 19 anni all'iniziativa «La notte è giovane», le sessioni vaccinali notturne dedicate a loro lo scorso fine settimana, conferma il buon esito dell'iniziativa in Puglia. Tra venerdì e domenica il sistema ha registrato per la fascia 12-19 anni 1.722 prime dosi in più, 951 seconde dosi, 12.270 terze dosi. Complessivamente, quindi, 15mila vaccini in tre giorni.

La terza dose per la fascia 12-19 anni in Puglia sale come copertura al 15%. La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 40,6%, 16,7 punti sopra la media nazionale che invece è del 23,9%. Il 5% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.