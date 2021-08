Vaccini, Puglia seconda in Italia per copertura. il 69,4% ha ricevuto prima dose

Il 69,4% della popolazione pugliese ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, il 58,6% ha completato il ciclo.

Puglia seconda in Italia

La Puglia ha la seconda migliore copertura in Italia dopo la Lombardia: è quanto emerge dal rapporto settimanale della fondazione Gimbe. Cresce anche il numero di vaccinati tra adolescenti e ragazzi. Il 40,4% dei residenti nella fascia 12-19 anni si è sottoposto alla prima inoculazione, oltre la media italiana. La popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è, invece, pari a 94,2% (media Italia 92,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,1% (media Italia 2,5%) solo con prima dose. La Puglia è poi prima per percentuale di vaccinati nelle fasce di età 70-79 anni (94,9%) e 60-69 anni (91%).