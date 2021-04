Pandemia e vaccini, Emiliano e Lopalco nel mirino. E il "caos Puglia" torna in Parlamento

Gestione della pandemia e "caos vaccini": Puglia ancora sotto i riflettori nazionali. E nel mirino della politica restano il governatore Michele Emiliano e l'assessore alla regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Il leader di Azione Carlo Calenda attacca su twitter: «La partigianeria ha raggiunto un livello tale per cui davanti al disastro di Emiliano e della regione Puglia non c'è un esponente del Pd capace di dire qualcosa, dopo mesi di richieste (giuste) di dimissioni di Fontana. Così la politica perde ogni credibilità».

Interrogazione al ministro Speranza

«Calenda ha perfettamente ragione: lo scandalo della gestione dei vaccini in Puglia è qualcosa su cui non è possibile tacere, Italia Viva ha presentato un'interrogazione al ministro Speranza per ottenere chiarezza». Lo scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, rispondendo al leader di Azione che aveva accusato in un tweet il Pd di non prendere posizione sulla gestione Emiliano.

E Lopalco resta nel mirino

«Ve lo ricordate? Il prof. Pierluigi Lopalco, all’epoca pagato con i soldi della Regione per fare il capo della Task Force Covid regionale, si mise a fare il concerto sotto l’Ospedale San Paolo di Bari. Era in piena campagna elettorale. E in effetti da lì a qualche settimana poi si candidava alle elezioni regionali a sostegno di Emiliano proprio nel collegio provinciale di Bari. Lui e chi lo ha scelto porterà sulla coscienza tutti gli errori che ha compiuto». Il nuovo affondo all'indirizzo dell'assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco porta la firma del deputato di Forza Italia Mauro D'Attis.

Il retroscena: «Molti parlamentari del Pd vogliono mandare a casa l'assessore»

«Molti colleghi parlamentari e consiglieri regionali del Pd e di liste che sostengono Emiliano e Lopalco, a bassa voce, mi dicono “bravo Mauro hai fatto bene, Lopalco deve andarsene da lì”.

A quei colleghi dico di star tranquilli, non faró il loro nome perchè continueró insieme ai miei colleghi e alle mie colleghe parlamentari e consiglieri regionali di Forza Italia a cercare la verità e riportare una gestione corretta della emergenza covid pugliese - insiste D'Attis - Agli stessi colleghi peró dico: abbiate un sussulto di dignità. Non vi caccerà nessuno da dove siete se ritenete che questa sanità, gestita politicamente in questo modo, sta procurando danni ai pugliesi».