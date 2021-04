La campagna vaccinale in Puglia: da 11mila a 15mila dosi al giorno. L'appello del sindaco di Taranto: «Situazione grave, restiamo a casa»

Dopo i ritardi e i numeri al ribasso delle festività pasquali, la macchina regionale della vaccinazione aumenta i giri. Dopo Pasquetta, la Puglia ha incrementato la sua capacità vaccinale passando da circa 11mila dosi anti Covid giornaliere alle oltre 15mila. È quanto si evince dai dati del ministero della Salute. L'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, ha posto come obiettivo l'inoculazione di 40mila dosi al giorno. In questi giorni le Asl stanno procedendo con le vaccinazioni agli over 80 e fragili, la Regione ha chiesto che almeno le somministrazioni delle prime dosi a queste categorie vengano completate entro domenica, per poi da lunedì potersi concentrare su 79 e 78enni.

Le percentuali

Il 69,5% dei pugliesi tra 80 e 89 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid, mentre il 42,5% è stato immunizzato anche con la somministrazione della seconda dose. Quindi, secondo i dati del ministero della Salute, all'appello manca circa il 30% dei cittadini in quella fascia di età. Nel dettaglio, tra 80 e 89 anni risultano essere 154.475 i vaccini inoculati come prima dose, 94.479 le seconde dosi.

L'appello del sindaco di Taranto: «Situazione grave, rimaniamo a casa»

«L'appello è al buon senso che alberga in ognuno di noi: rimaniamo a casa, siamo prudenti, perché anche i controlli più stringenti non potranno nulla se non faremo lo sforzo di pensare che anche dai nostri comportamenti dipendono le vite di tutti gli altri». Così il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci in un messaggio alla cittadinanza sull'emergenza Covid che sta colpendo duramente anche la provincia ionica.

Oggi altri 376 nuovi «positivi» e 8 decessi. Il sindaco spiega che l'andamento dei contagi, rappresentato in un grafico elaborato con i dati contenuti nelle comunicazioni di Asl e Prefettura per il periodo compreso tra il 1 marzo e il 7 aprile, «consegna un quadro che merita l'attenzione di tutta la comunità. L'avvio della campagna vaccinale - aggiunge - non basta a contenere la diffusione del virus». Bisogna «continuare - osserva ancora il primo cittadino - a rispettare le norme essenziali, come il distanziamento sociale, l'uso della mascherina e l'igiene frequente delle mani, ma soprattutto quelle relative allo status di zona rossa, limitando gli spostamenti all'essenziale, per esempio».