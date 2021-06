Vaccini, dal 13 giugno via libera alle prenotazioni per i ragazzi dai 12 ai 15 anni

Dal 13 giugno prossimo sarà possibile prenotare il vaccino per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Le somministrazioni, come annunciato nei giorni scorsi dall'assessore alla Salute, Pier Luigi Lopalco, avverranno a partire dal 23 agosto. La Puglia resta quindi tra le prime regioni in Italia ad avviare la profilassi anti-Covid per gli adolescenti in fascia 12-15 anni e per i loro genitori. Ma l’obiettivo della Regione è ancora più ambizioso: estendere le vaccinazioni a tutti gli studenti che frequentano le scuole medie e gli istituti superiori, in modo da riaprire le scuole a settembre in presenza, fin dal primo giorno, e con i ragazzi regolarmente in classe.

Cosa ha detto Lopalco

«Oltre alla possibilità di prenotare il vaccino anti-Covid tramite la piattaforma La Puglia ti vaccina, numero verde o servizio Farmacup, gli studenti dai 12 anni in su, dal 23 agosto avranno sessioni di vaccinazione dedicate a cura delle Asl e degli uffici scolastici. L’obiettivo - ha spiegato Lopalco - è raggiungere la più vasta platea di giovani nei tempi più corretti dal punto di vista sanitario per metterli in sicurezza prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. Chi dovesse avere necessità di vaccinarsi subito per motivi di studio all’estero potrà accedere a una corsia prioritaria sul sito “La Puglia ti vaccina”».

Lopalco, insieme al direttore di dipartimento Salute Vito Montanaro e secondo quanto stabilito dalla Cabina di regia, ha inviato alle Asl e alle aziende ospedaliere una circolare con un aggiornamento del Piano vaccinale regionale anticovid relativo alla fascia degli adolescenti. «I dg delle Asl con il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale e degli uffici provinciali scolastici predisporranno i programmi operativi delle giornate di vaccinazione, al fine di assicurare la massima copertura vaccinale per l’inizio dell’anno scolastico» riporta ancora nella nota, che annuncia che si sta pure procedendo ad aggiornare il portale regionale “La Puglia ti vaccina” con l’inserimento della data di avvio della prenotazione anche per la fascia di età 15-12 anni.