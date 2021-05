Puglia, Lopalco: «Presto i vaccini per gli over 50». Figliuolo: «Prenotazioni dal 10 maggio»

Anche in Puglia «prestissimo» saranno «aperte le prenotazioni per gli under60» per aderire alla campagna vaccinale anti Covid. Lo dice l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, spiegando che «la circolare del commissario Figliuolo che autorizza l'apertura delle agende per la classe di età 50-59 è arrivata ieri».

L'annuncio di Figliuolo: da lunedì i nati fino al '71

Da lunedì prossimo partiranno infatti in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971. E' quanto ha disposto la struttura del Commissario per l'Emergenza Francesco Paolo Figliulo sottolineando che si tratterà di un'apertura "graduale" resa possibile "dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili, riportate nell'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021". Le prenotazioni per gli over 50, spiega la struttura del commissario, dovranno avvenire tramite i portali delle singole regioni e verranno recepite "ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe" di Covid "seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili".

Entro luglio si arriverà ai trentenni

"Vaccineremo i trentenni entro luglio e l'80% della popolazione target sarà completata entro agosto", ha annunciato l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai1. "Sui giovani faremo una campagna proattiva e apriremo i centri vaccinali nei posti lavoro, nei luoghi sportivi, nelle farmacie -spiega D'Amato- anche in occasione delle partite degli Europei siamo pronti a vaccinate presso lo stadio Olimpico. Quando si scende con l'età diminuisce l'adesione e dunque va favorita la partecipazione alla campagna". Il cronoprogramma, che vede per domani a mezzanotte l'apertura della fascia d'età 54-55 anni, prevede - spiega D'Amato - "i trentenni vaccinati a fine giugno-inizi di luglio e l'80% del target, ovvero tutti i vaccinabili dai 18 anni in su, ad agosto". Parallelamente si porteranno a conclusione tutti i prenotati che ora sono un milione e 300mila. L'assessore ha ricordato anche le "le Rsa riapriranno in sicurezza il 15 maggio". Quanto ad Astrazeneca "resta una lieve diffidenza e anche per questo sabato il presidente Nicola Zingaretti, che rientra nelle fasce di età prenotabili, si vaccinerà con questo siero".