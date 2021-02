Vaccini, le prenotazioni sono oltre 50mila: ma in tutta la regione ancora code e disagi

Dopo una prima giornata di piattaforme offline, di servizi a singhiozzo e di farmacie che in molti casi non riuscivano ad evadere le richieste dell'utenza, la macchina delle prenotazioni per le vaccinazioni agli over 80 inizia a procedere in maniera più spedita: alle 18 di ieri, erano 50.700 gli ultraottantenni ad essersi assicurati la prima somministrazione, secondo un calendario che fissa al 22 febbraio l'inizio della fase 2. All'appello mancano ancora circa 210mila persone. «Confidiamo che nei prossimi giorni sarà raggiunto il target delle prenotazioni, una volta rodato completamente il sistema», ha detto l'assessore regionale alla Salute Pier Luigi Lopalco, rispondendo alle critiche dell'organizzazione del primo giorno. Ma se giovedì il centrodestra aveva chiesto le dimissioni dell'assessore, ieri anche dal centrosinistra non sono mancate le perplessità sulla gestione delle prenotazioni.



«La raccomandazione è sempre quella di non accalcarsi in farmacia o di affollare i cup», ha detto ieri Lopalco, ricordando che «i vaccini saranno disponibili per tutti». Ma sono stati in tanti, sin dalle prime ore del mattino, a fare la fila per entrare nella lista delle immunizzazioni da effettuare presso uno dei 136 punti vaccinali che saranno attivati in Puglia. La giornata di ieri, d'altra parte, era anche un test importante per verificare se fossero stati risolti i problemi della prima giornata. Problemi che, infatti, non sono mancati: il sistema informatico risulta essere ancora piuttosto rallentato, e completare le tre fasi per prenotare il vaccino può richiedere sino ad un'ora di attesa. E sempre a proposito di un ritardo sull'organizzazione digitale, in alcuni casi i farmacisti sono stati costretti a registrare le adesioni con carta e penna perché anche il portale a loro riservato funziona a singhiozzo. Al di là degli intoppi, comunque, ieri si sono registrate altre 28mila prenotazioni.



«Sul piano vaccini dobbiamo fare molto di più. La triste immagine delle lunghe attese di anziani nelle Asl in Puglia e la vergogna delle piattaforme più off che on line confermano almeno due sensazioni», ha detto ieri il senatore del Partito democratico Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche Ue. «La prima - enuncia il parlamentare - sul piano vaccini il nostro Paese deve lavorare ancora tanto ed è incoraggiante che il professor Draghi l'abbia indicato come priorità della sua azione di governo. La seconda: l'impreparazione di alcuni in alcune Regioni ha finito per scaricare sulle spalle della fascia più debole della popolazione o sugli operatori delle Asl il peso di un passaggio delicato che si sarebbe potuto sicuramente affrontare giocando d'anticipo (chiedere agli ultra 80enni di prenotarsi online non è una grande trovata)». E nella parte finale del suo intervento, Stefàno non risparmia un'ulteriore frecciatina a Lopalco: «Nella politica che riscopre il valore delle competenze, quando i problemi reali bussano alla porta, la responsabilità di guida della macchina amministrativa è cosa ben diversa da una semplice operazione di verniciatura o da qualche comparsata di troppo in tv».



Proprio di un'eccessiva presenza dell'epidemiologo nei talk show televisivi, mentre il territorio regionale è alle prese con problemi urgenti da risolvere, aveva parlato anche il centrodestra, che ieri è tornato alla carica. Lega Puglia ha parlato di «un vero e proprio flop. L'ennesima dimostrazione di una evidente superficialità e mancanza di un piano strategico anche in questa seconda fase della vaccinazione. Affidare anche ai medici di famiglia la gestione della prenotazione del vaccino per gli over 80 sarebbe stata una scelta sensata e più sicura. Come anche prosegue Lega Puglia l'opportunità della valutazione del vaccino domiciliare. Sarebbe stato molto più utile e vantaggioso lasciare questa decisione agli stessi medici di base che, sicuramente, più degli altri conoscono la fragilità dei propri assistiti».



Intanto il ministero della Salute ha aggiornato il dato sulle vaccinazioni finora effettuate in Puglia. Per ora sono 154.983 le dosi somministrate. La Puglia ha ricevuto 201.005 dosi, quindi ha ancora una scorta di circa 47mila vaccini. Per gli over 80 verranno usati i sieri di Pfizer e Moderna, mentre per gli operatori scolastici è previsto l'impiego di AstraZeneca.

