Vaccini, partenza ok «Tra sei mesi la Puglia coperta in larga parte»

Evviva!. È stata questa l'esclamazione della dottoressa Lidia Dalfino, primaria del reparto di terapia intensiva Covid del Policlinico di Bari, mentre una sua collega alle 9 in punto le iniettava la prima dose pugliese del vaccino anti Covid. Dopo 9 mesi di battaglia nella più grande rianimazione regionale, per Dalfino è stato come l'inizio di una nuova vita: «Mi sento sollevata, fortunata, spero di essere di esempio per tutti davvero», ha aggiunto visibilmente commossa. Ieri in Puglia sono state effettuate le prime 505 dosi di vaccino Pfizer, da Bari le fiale sono state trasferite in tutte le province, e tutto è filato liscio: il Vax-day si è concluso in poche ore, è stata poco più di una esercitazione in vista della vaccinazione di massa che inizierà probabilmente il prossimo 7 gennaio. Una giornata, però, dal forte significato: «Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del Vaccine Day - ha commentato il governatore Michele Emiliano, che ha preferito restare dietro le quinte e non partecipare direttamente alla prima vaccinazione in Puglia - a chi in queste ore sta testimoniando a parole e con gesti concreti l'importanza di credere nella scienza per tutelare la propria salute e quella degli altri. La macchina organizzativa in Puglia ha funzionato bene. La stessa attenzione sarà messa quando arriveranno le nuove dosi di vaccino, circa 95 mila dosi per la nostra regione, a partire da gennaio».

Secondo quanto comunicato dal commissario Domenico Arcuri, i vaccini saranno distribuiti ogni lunedì, circa 470mila dosi da trasferire alle Regioni una volta a settimana. Fatte le dovute proporzioni, già oggi in Puglia, quindi, dovrebbero arrivare altri 30mila flaconcini. Ad assistere alle prime fasi delle vaccinazioni a Bari c'erano l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, e il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro. «Io spero di essere il primo a vaccinarmi appena inizierà la fase 1, sono un medico e i medici devono dare l'esempio. Un medico che rifiuta la vaccinazione non è degno di questo mestiere», ha tagliato corto Lopalco, invitando tutti gli operatori sanitari ad aderire alla campagna. Sino a sabato sera, in 50mila hanno prenotato la propria vaccinazione, all'appello ne mancano circa 20mila. «Dobbiamo porre questa muraglia contro il virus che si chiama vaccinazione ha proseguito Lopalco - spero che poi rispondano i cittadini, gli anziani, le persone più deboli e via via a scalare tutti gli altri».

L'assessore ha spiegato che le altre 95mila dosi «serviranno per mettere in sicurezza operatori sanitari e anziani ospitati delle Rsa, che sono le categorie più esposte e più a rischio. Poi si andrà con un criterio di età, tutti gli anziani che stanno a casa, le categorie di rischio e chi è professionalmente più esposto al contagio, come il personale scolastico, che sarà vaccinato prima degli altri. I giovani e i bambini - ha concluso - saranno gli ultimi a essere vaccinati», probabilmente a fine estate.

Il furgone con le 505 dosi di vaccino Covid destinati alla Puglia è arrivato nel Policlinico di Bari ieri mattina alle 8,30, le fiale sono state prese in consegna dalla dottoressa Maria Dell'Aera, responsabile della farmacia ospedaliera, che le ha suddivise nei contenitori termici destinati ai punti di vaccinazione delle 6 province pugliesi. Da qui i mezzi delle sei Asl sono partite in direzione delle undici strutture: «Finalmente si comincia ha aggiunto Montanaro - è stata una giornata simbolo, il giorno nel quale è molto probabile che sia iniziata la campagna di sconfitta del virus. È un percorso molto lungo, perché arriveremo a vaccinare la maggior parte dei pugliesi più in là nel tempo, nel corso nel 2021. È difficile fare una stima dei tempi, ma confidiamo che nel corso dei prossimi 6-7 mesi si possa raggiungere l'immunità di gregge».

A Bari è stata vaccinata anche la prima anziana ospite della Rsa Villa Giovanna, il centro che più di altri è stato travolto durante la prima ondata di contagi: Maria Caldarulo, 94 anni, emozionata ha ringraziato le infermiere e dottoresse dell'Asl che le hanno somministrato la prima dose del vaccino Pfizer. «Oggi sono molto felice», ha detto poi commossa. «Quando sui libri di storia resteranno le cronache e di questi giorni saremo chiamati a essere giudicati non sulla base delle appartenenze politiche o delle primogeniture delle nostre azioni, ma su una domanda molto semplice e cioè se saremo riusciti a fare di tutto per mettere in sicurezza il nostro paese e salvare vite umane, posti di lavoro, condizioni di benessere e libertà per tutti»: è stato il messaggio del ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia.

La prima dose iniettata ieri non mette in sicurezza i 505 pugliesi, infatti, come ha spiegato il professore Silvio Tafuri dell'Istituto di Igiene del Policlinico di Bari solo «dal 26 gennaio potranno dirsi protetti», quando sarà trascorsa una settimana dall'esecuzione della seconda dose. «Il richiamo spiega Tafuri - si fa a tre settimane dalla somministrazione della prima dose. Abbiamo consegnato a tutti un diario in cui diamo la data del richiamo che avviene con lo stesso vaccino al 21esimo giorno, il 19 gennaio. L'immunità inizia a 7 giorni dalla seconda dose».

