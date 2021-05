Campagna vaccinale in Puglia, nuovo record: via alle prenotazioni per i nati nel ‘62 e ‘63

Nuovo record di vaccini somministrati per la Puglia: dopo i 43mila di venerdì scorso, sabato ne sono stati inoculati oltre 48mila. Quasi 100mila in 48 ore, se si mantenesse questo ritmo in un mese tutti i pugliesi potrebbero ricevere almeno la prima dose, calcolando che già 1,1 milioni di abitanti sono stati vaccinati contro il Covid e gli under16 al momento non possono essere immunizzati.

