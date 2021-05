La richiesta dei diplomandi: «Vaccinateci». La fascia 60-69 anni coperta al 70%: ecco le altre percentuali

Sono 1.974.993 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia su 2.142.405 ricevute, il 92,2% dei sieri è stato quindi utilizzato. Nella fascia di età 60-69 anni è stata raggiunta una copertura del 70%, mentre tra 70 e 79 anni la quota di popolazione vaccinata con una dose è pari all'86,79%; tra 80 e 89 anni 93,3%, e infine tra gli over 90 pugliesi la copertura è del 99,49%. Tra i più giovani, fascia 50-59 anni risulta che abbiano ricevuto la prima dose 195.608 persone su un totale di 605.586, il 32,3%.

Diplomandi vogliono essere vaccinati

Una richiesta di somministrazione del vaccino anti-Covid per gli studenti che affronteranno l'esame di Stato 2021 è stata inoltrata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, al sindaco della città metropolitana, Antonio Decaro, e all'Ufficio scolastico regionale.

La nota è firmata dal coordinamento dei rappresentanti d'istituto di 60 scuole secondarie di secondo grado, licei, istituti tecnici e professionali, di Bari, della Città metropolitana e di Lecce. Gli studenti chiedono «di considerare, con carattere d'urgenza, la possibilità di attuare un rapido piano vaccinale» per i diplomandi, «con la creazione di open day e hub vaccinali dedicati».

La richiesta prende spunto dal provvedimento già attuato dalla Regione Lazio per i circa 50 mila studenti laziali che potranno ricevere il vaccino a due settimane dall'avvio degli esami ed evidenzia anche la proposta presentata in Puglia da alcuni consiglieri e assessori regionali, tra i quali l'assessore all'Istruzione, Sebastiano Leo, che sollecita i vaccini ai diplomandi «per motivi di sicurezza dell'esame che avverrà in presenza».