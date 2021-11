«La buona notizia è che abbiamo chiuso questo accordo per la vaccinazione anti covid. La somministrazione potrà avvenire sia presso gli studi dei medici di medicina generale, sia negli hub qualora non dovesse essere possibile un’organizzazione nelle sedi dei medici. Sicuramente, rientriamo in campo con orgoglio».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati