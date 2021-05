Vaccini, l'ira dei medici pugliesi: «Poche dosi per fragili e diabili, non ci stiamo più»

Nel giorno in cui in Puglia vengono raggiunte e superate due milioni di somministrazioni di vaccino anti Covid, avviene lo strappo tra la Regione e i medici di famiglia. Dopo le proteste della Fimmg, ieri Cgil, Smi, Snami, Simet e Ugs, che insieme rappresentano oltre il 50% dei medici di base, hanno criticato l'organizzazione della campagna vaccinale e ritirato la propria partecipazione.

Fragili e disabili: resta la criticità



È sulle dosi ai fragili, a loro dire tallone d'Achille della campagna vaccinale pugliese, che si consuma il duro scontro. I medici denunciano ritardi e disorganizzazione: «Se non ci sono dosi per completare la vaccinazione delle categorie maggiormente a rischio, 80enni a domicilio, disabili e fragili, lo si dica chiaramente e pubblicamente e si metta fine alla insulsa propaganda che tutto va bene. In ogni caso, la partecipazione dei medici di famiglia finisce qui», scrive l'intersindacale medica in un documento inviato al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco e ai direttori generali delle Asl pugliesi.

La denuncia dei medici dopo i "complimenti" di Figliuolo alla Puglia



Solo mercoledì scorso il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo si era pubblicamente complimentato con la Regione, ritenendo soddisfacente l'attività svolta; non la pensano alla stessa maniera i medici, impegnati direttamente sul campo. «L'intersindacale medici è scritto nel documento - denuncia pubblicamente l'impossibilità di continuare la campagna vaccinale vista la scarsa distribuzione dei vaccini e chiede ai direttori generali delle Asl pubbliche comunicazioni volte a far conoscere ai cittadini, finalmente, la verità e cioè che non vengono consegnati ai medici di medicina generali adeguate dosi di vaccini per adempiere a quanto previsto nell'accordo del 05-03-21, cioè vaccinare gli ultraottantenni a domicilio, i pazienti disabili e quelli fragili».

I numeri del "ritardo"



Secondo i dati forniti nei giorni scorsi dalla Regione Puglia sarebbero circa 19mila gli estremamente vulnerabili ancora non vaccinati e sui quali sono in corso le verifiche per rintracciarli, contattarli e fissare l'appuntamento. Complessivamente, invece, dovrebbero essere circa 34mila i soggetti fragili e i loro caregiver che non hanno ricevuto almeno la prima dose. Pur non replicando direttamente ai sindacati, ieri l'assessore Lopalco ha sostenuto che la Puglia non solo ha «vaccinato tanto, ma abbiamo anche vaccinato bene». «Pur tra mille difficoltà e un vero e proprio ostruzionismo - è la critica mossa dai sindacati nel documento - i medici di famiglia hanno vaccinato oltre 500mila pazienti, i più impegnativi come è facile comprendere, a cui è stata assicurata, sino ad ora, la vaccinazione da parte del medico di famiglia. La carente distribuzione dei vaccini ai medici di medicina generale ha imposto tempi lunghi nel completare la vaccinazione di queste categorie, individuate come prioritarie, a tal punto da determinare uno stato di conflitto con deterioramento del rapporto di fiducia medico-paziente. Riteniamo- aggiungono - assolutamente vergognoso il pressapochismo sul piano organizzativo. Ancora non ci è dato sapere chi vaccinerà i caregiver e familiari dei disabili e con quale vaccino».

L'istanza a Lopalco: «Riunione urgente»



Si allarga, quindi, il malcontento e la protesta dei medici, sabato scorso era stata la Fimmg ad inviare a Lopalco una richiesta di riunione «urgente», minacciando di trasformare lo stato di agitazione in un ritiro della disponibilità a effettuare le inoculazioni. Erano state dure le parole del segretario regionale della Fimmg, Donato Monopoli: «Continuiamo a ricevere poche dosi aveva detto - ma, soprattutto, dalle Asl non ci comunicano in tempi certi e congrui le consegne. Questo ci impedisce di programmare le somministrazioni, perché non sappiano né quanti vaccini avremo né quando li avremo».

