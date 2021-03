Vaccini, in Puglia superato il mezzo milione di dosi

Prosegue a ritmi serrati la somministrazione di vaccini in Puglia: sono 554.558 le dosi di vaccino anticovid già inoculate in Puglia, su 681.305 dosi consegnate, pari all'81 per cento (dato aggiornato alle ore 15.30). Di queste 174.120 agli over 80, 54.022 la seconda dose. La vaccinazione procede a pieno ritmo anche nel fine settimana.

PAZIENTI FRAGILI, DOPO BARI TOCCA A BRINDISI

Questa mattina dal Policlinico di Bari è partita la vaccinazione di mille pazienti fragili, trapiantati o in attesa di trapianto. In Puglia sono 4mila pazienti fragili che hanno ricevuto un trapianto e 4mila dializzati. Domani la campagna di vaccinazione per i trapiantati, in attesa di trapianto e dializzati proseguirà a Brindisi, lunedì 29 a Foggia, Barletta e Lecce, mercoledì 31 marzo a Taranto. I pazienti verranno convocati direttamente dal centro di riferimento e non dovranno prenotarsi. Come da indicazione del Ministero della salute saranno somministrati i vaccini a RNA messaggero.