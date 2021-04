Vaccini, timori di assalto degli over 60. Ecco come cambia il piano delle somministrazioni: oggi 79enni, domani 78enni. Anche senza prenotazione

Un altro cambio in corsa. E ancora confusione. Quando la circolare della Regione Puglia è arrivata, nella tarda serata di sabato, sulla loro scrivania, i sindaci hanno alzato le barricate. Aprire la campagna vaccinale a tutti gli over60 in buona salute, anche a coloro che non avevano ancora dato adesione, avrebbe potuto provocare “assalti” e disagi nei centri vaccinali. In una parola il caos che i sindaci, in prima linea, sino a ieri mattina...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati