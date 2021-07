Vaccini, il 70% dei pugliesi ha ricevuto almeno una dose

La Puglia ha raggiunto un primo, intermedio, traguardo: gli over 12 vaccinati contro il Covid con prima dose sono oltre il 70%, il 51,1% invece ha completato il ciclo.

Metà della popolazione è vaccinata

Quindi, oltre la metà della popolazione vaccinabile è stata immunizzata, e 7 pugliesi su 10 hanno almeno una copertura con la prima dose.

L'obiettivo dell'80% fissato dal governo nazionale, che permetterà di raggiungere la cosiddetta immunità di comunità, è più vicino: entro i primi dieci giorni di settembre la Puglia dovrebbe essere riuscita a mettere in sicurezza 8 suoi cittadini su 10. Complessivamente, sono 4.206.484 le dosi inoculate, il 94,3% di quelle ricevute, pari a 4.462.006.

Sino al 15 agosto la Puglia riceverà 840.980 dosi di vaccino, secondo il programma degli approvvigionamenti ci saranno solo consegne di sieri Pfizer e Moderna. Sono previste 10 consegne, cinque Pfizer e cinque Moderna: si inizia oggi con 37.600 sieri Moderna, domani poi Pfizer ne distribuirà altri 39.780.

Pfizer il maggior rifornimento



Il maggior numero di vaccini sarà garantito da Pfizer, 601.380 in tutto. Nell'ultima settimana, il numero dei pugliesi tra 60 e 69 anni non vaccinati contro il Covid è calato da 53.985 a 51.521, circa 2.500 in meno. La Puglia resta la migliore regione italiana per copertura tra gli over 60 nel complesso, ma adesso convincere gli scettici e indecisi diventa più difficile.

Secondo il report settimanale della struttura commissariale, i pugliesi over 60 non ancora vaccinati sono 82.425, di cui: 51.521 tra 60 e 69 anni; 23.257 tra 70 e 79 anni; e 7.647 gli over 80. A questi, poi, bisogna sommare i 130.578 pugliesi tra 50 e 59 anni che non si sono sottoposti nemmeno alla prima somministrazione del siero, il 20.85% del totale. nella fascia di residenti più giovani, tra i 12 e 49 anni i pugliesi in attesa di prima dose sono 906.939. Nel dettaglio, tra 40 e 40 anni il 64,72% ha effettuato almeno una somministrazione, ne mancano 206.025 (30% circa); tra 30 e 39 anni in attesa di prima dose ci sono 207.609 pugliesi (45,34%); tra 20 e 29 anni la copertura con prima dose è del 43,42%, non sono vaccinati 242.852 ragazzi; infine tra 12 e 19 anni solo il 22,02% ha ricevuto la prima dose, 250.453 sono i non immunizzati.

Tra il personale sanitario non si registrano importanti passi in avanti: sono 8.693 i non vaccinati, il 9 luglio erano 8.768. Il rischio di sanzioni non sembra scoraggiare i più restii. La settimana scorsa, il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, ha inviato una disposizione urgente con la quale ha chiesto a tutti gli Ordini professionali e ai datori di lavoro che gestiscono strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali di trasmettere gli elenchi dei propri iscritti e dei dipendenti per poter verificare quanti ancora non hanno adempiuto all'obbligo di vaccinarsi contro il Covid. Sarà la società controllata InnovaPuglia a procedere automaticamente alla verifica incrociata, poi trasmetterà gli elenchi dei soggetti inadempienti in favore delle singole Asl, per i soggetti residenti negli rispettivi ambiti provinciali della Puglia; e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, per i soggetti residenti in territori diversi dalla Puglia, al fine degli adempimenti successivi previsti dalla norma. In provincia di Lecce venerdì sono state effettuate 8.868 inoculazioni; nel Tarantino ieri mattina sono state somministrate 1860 dosi, così distribuite: 736 dosi a Manduria, 421 dosi a Grottaglie e 703 dosi presso la Svam di Taranto. Nel Brindisino, invece, i residenti o domiciliati vaccinati con la prima dose sono 231.428 e di questi 154.362 con la seconda dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente al 65,8% e al 43,9%. La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 91,4% e all'86,7% per il ciclo completo.

V.Dam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA