«Più hub vaccinali nel Salento. E ad aprile, 15mila dosi al giorno»: parla l'assessore regionale Lopalco

«Grandi hub per la vaccinazione di massa sono in corso di allestimento e saranno completamente operativi quando arriveranno le quantità di vaccini necessarie. Per il momento siamo in difficoltà: ai medici di base potrebbe toccare solo una dose di Moderna a testa, per esempio. A partire da metà aprile, invece, se le consegne saranno rispettare siamo pronti a vaccinare 15mila pugliesi al giorno». L'assessore regionale alla Salute, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, torna a fare il punto su luci e ombre della campagna vaccinale pugliese.

Assessore Pier Luigi Lopalco, a che punto è la fase di allestimento degli hub vaccinali in tutta la regione? E in provincia di Lecce?

«Ritengo che siamo a un buon punto. La Regione ha deciso di avviare l'allestimento di questi grandi centri in prospettiva di fase avanzata della vaccinazione. Quando, cioè, si passerà a uno stadio di vaccinazione di massa. E quando, cioè, arriveranno forniture tali di dosi per le quali si possa immaginare una somministrazione secondo il modello degli hub. Ma per il momento non abbiamo vaccini in quantità sufficienti a giustificare l'entrata in funzione degli hub. A Bari nei locali della Fiera abbiamo allestito un hub con 20 postazioni e altrettante equipe che possono operare in parallelo, somministrando migliaia di dosi al giorno. E anche nel Salento saranno allestiti più hub vaccinali, non solo a Lecce ma in numerosi Comuni. Ma al momento mancano le dosi. Sino alla fine di marzo, per esempio, potremo contare solo su 50mila dosi di vaccino Moderna per fare un esempio. Lo stesso medicinale che dovrebbero utilizzare i medici di base per vaccinare gli anziani a domicilio.

Sta dicendo che l'avvio della campagna vaccinale a domicilio per gli over 80 è a rischio?

«Le faccio un altro esempio per comprendere la questione: a fronte di 50mila dosi di Moderna che abbiamo a disposizione per tutte le province pugliesi, ogni medico di base potrà contare su una sola fiala. È questa la vera emergenza. E alle critiche che continuano a piovere sulla lentezza della campagna vaccinale in Puglia non possiamo che rispondere con i numeri esegui delle dosi. Se non abbiamo quantità di medicinale a disposizione, con quale strumenti dovremmo procedere a immunizzare i pugliesi? Regione e Asl pugliesi, in ogni caso, stanno continuando a lavorare: dobbiamo essere pronti. Entro fine mese vaccineremo gli ultra 80enni».

E quando arriveranno forniture di dosi tali da poter avviare in maniera concreta la campagna di vaccinazione di massa dei pugliesi?

«A partire dalla metà di aprile. Sono certo che dalla seconda settimana del prossimo mese avremo quantità di vaccini tali da permettere una erogazione che possa superare le 15mila somministrazioni di vaccini al giorno. Per il momento stiamo procedendo con le dosi che abbiamo e abbiamo già somministrato oltre l'85% dei vaccini ricevuti. Per usare la scorta da conservare per le seconde dosi, si sta facendo un lavoro certosino di programmazione delle seconde dosi. Siamo fra le regioni italiane che sta utilizzando più velocemente tutte le consegne».

La tabella di marcia della Regione, dunque, è stata rivista? Chi sarà vaccinato in priorità?

«Entro fine mese grazie all'accordo con i medici di medicina generale, contiamo di vaccinare i domiciliari, gli ultra 80enni e le persone particolarmente fragili. Fase che si dovrebbe completare entro metà aprile. In parallelo partirà la vaccinazione delle persone tra 70 e 79 anni. Ma anche in questo caso non è possibile prevedere una data di avvio certa, ma siamo abbastanza ottimisti perché tra poco sarà licenziato anche il vaccino Johnson&Johnson che probabilmente arriverà già ad aprile».

A tal proposito, l'orientamento del governo è quello di nazionalizzare la produzione dei vaccini. E in Puglia l'azienda Lachifarma è già pronta a produrre 200 milioni di fiale.

«Non può che essere un fatto positivo. Non solo per la produzione dei vaccini in sé ma perché ogni attività produttiva di alto livello non può che rappresentare un valore aggiunto per il territorio. E in questo caso le professionalità impiegate sarebbe di altissimo livello»

A che punto è, in la campagna vaccinale nelle scuole?

«Sul fronte della scuola, mi preme intanto sottolineare come il modello pugliese si sia rivelato vincente. Ci avevamo visto giusto. Ciò detto, entro domenica 14 marzo sarà completata la campagna vaccinale degli operatori scolastici, docenti e personale Ata».

Da epidemiologo faccia una previsione: quanto durerà la terza ondata? Quando ne verremo fuori?

«Prevedo che dopo la fine di aprile, la pandemia possiamo lasciarla alle spalle per quanto riguarda la fase acuta. Ma per tirare il fiato dovremo aspettare l'estate. E come è già accaduto lo scorso anno, anche il clima caldo ci aiuterà».

