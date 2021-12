Puglia, da oggi terza dose anche ai minori

A partire da oggi, in Puglia, anche i ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 17 anni possono prenotare la terza dose di vaccino attraverso il portale www.lapugliativaccina.it. La somministrazione della dose di richiamo può avvenire dopo 5 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale oppure, in caso di infezione pregressa, dal primo tampone positivo. «Il richiamo del vaccino - comunica la Regione - è disponibile anche per le persone tra 12 e i 15 anni, con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti».

Vaccinato il 6,16% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni

Sul fronte delle vaccinazioni pediatriche, sono 14.804 i bambini tra 5 e 11 anni che hanno ricevuto in Puglia, sino al 24 dicembre, la prima dose di vaccino anti Covid. La platea complessiva è di 240.444 bimbi, quindi il 6,16% è stato sottoposto alla somministrazione, fa meglio solamente la Lombardia con una copertura del 6,68%. Buoni risultati in Puglia nell'ultima settimana sul fronte del «recupero» di altre 12mila persone che ancora non si erano vaccinate contro il Covid. Nella settimana dal 18 al 24 dicembre, infatti, sono state fatte 11.552 prime dosi, secondo il monitoraggio del governo: i pugliesi over 12 non vaccinati sono passati da 310.456 a 298.904.

Non vaccinati, lo zoccolo duro resta nella fascia 30-49

Il maggior numero di non vaccinati è sempre concentrato nella fascia 30-49 anni, sono 121.238, circa tremila in meno rispetto all'ultima rilevazione. La spinta maggiore alle prime dosi la stanno dando i più giovani, i ragazzi nella fascia 12-29 anni: in una settimana sono state eseguite poco meno di seimila vaccini in questo target. La Asl Bat, intanto, ha organizzato open day per le vaccinazioni pediatriche, sono in programma il 29 dicembre negli hub vaccinali di Andria (dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30), di Barletta e di Bisceglie (dalle 9 alle 12,30). All'hub di Trani si vaccina sempre il 29 dicembre dalle 15 alle 18,30. A Canosa nell'Ufficio di Igiene l'open day è il programma il 30 dicembre dalle 9 alle 17,30: qui saranno vaccinati anche i bambini di Minervino e Spinazzola. A Margherita di Savoia, nella scuola media Pascoli, l'open day si terrà il 2 e l'8 gennaio alle 8,30 alle 13,30: avranno accesso anche i bambini di Trinitapoli e San Ferdinando. La campagna di vaccinazione pediatrica è organizzata in collaborazione con i pediatri di libera scelta che potranno vaccinare o negli hub o nei propri ambulatori, su appuntamento con il proprio medico di riferimento.