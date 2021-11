Vaccini, sì alle terze dosi somministrati da medici di base «ma ci vuole un'organizzazione»

Vaccini, sì alla terza dose da parte dei medici di base, ma serve una organizzazione. E' la posizione dei sindacati medici dopo l'accordo con la Regione. Intanto a Bari, la Asl fa sapere, che in una settimana nelle scuole dell'area metropolitana i contagi sono scesi dell'85%.

Le terze dosi somministrate dai medici di base

«Per le terze dosi anti Covid i medici» di famiglia pugliesi «potranno operare all'interno dei propri ambulatori, negli hub o a domicilio. Ricordiamo che l'intesa raggiunta» con la Regione «dovrà poi essere declinata nelle varie Asl della Puglia. Questo sarà un passaggio importante, infatti c'è bisogno di organizzazione e ci auguriamo, anzi vigileremo, affinché non si ripeta quanto accaduto per le prime due dosi. Diversamente rinunceremo alla campagna perché l'organizzazione precedente è stata improponibile». Lo annunciano i sindacati medici pugliesi Cgil, Smi, Snami, Simet e Ugs, ricordando che durante la prima fase della campagna vaccinale anti Covid in Puglia «non c'erano i vaccini e non c'era l'organizzazione. Questa volta pretendiamo che ci siano».

Il monitoraggio della Asl nelle scuole dell'area metropolitana

Dal 2 all'8 novembre 2020 erano 81 i casi di positività al Coronavirus registrati dalla Asl Bari nelle scuole dell'area metropolitana. Nello stesso periodo di quest'anno, nella stessa area di riferimento, sono appena 12 i casi monitorati, con un calo dell'85 per cento. Lo comunica l'Asl Bari pubblicando un report.

I dati dimostrano dunque una drastica riduzione dei contagi da Covid nelle scuole per effetto della protezione dal virus assicurata dalle vaccinazioni nell'ultimo anno. La bassa circolazione del virus è confermata anche dagli esiti dei test salivari che gli operatori del Dipartimento di prevenzione stanno eseguendo nelle scuole sentinella: su 3.465 test eseguiti finora per gli under 12 è infatti emersa una sola positività.

«I numeri rimarcano ancora una volta l'efficacia della vaccinazione - commenta il direttore generale della Asl, Antonio Sanguedolce - l'aumento della copertura vaccinale soprattutto nelle fasce di età più giovani, 12-19 anni e tra i docenti, ha ridotto drasticamente la circolazione di Sars-CoV-2 nella comunità scolastica». «Sono segnali più che incoraggianti - continua il dg - e stanno permettendo quest'anno alle famiglie e ai ragazzi, a differenza dello scorso anno, di seguire la didattica in presenza e in sicurezza». La riduzione più significativa di casi positivi si registra nella scuola primaria, dove attualmente sono stati riscontrati 4 positivi a fronte dei 40 dell'anno scorso. Lo stesso calo si riscontra negli istituti superiori che sono stati i più colpiti durante la seconda ondata della pandemia: oggi sono appena 4 i casi positivi in carico al Dipartimento, mentre erano 22 nello stesso periodo di novembre 2020.