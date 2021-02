Vaccini Covid a prof e personale Ata: prima dose entro metà marzo

Vaccini a scuola, la Regione Puglia spinge sull'acceleratore. E punta a completare la prima somministrazione di fiale AstraZeneca a più di 60mila tra docenti e operatori scolastici entro il 14 marzo. In coincidenza, dunque, con la scadenza dell'ultima ordinanza regionale che tiene a casa in Ddi tutti gli studenti pugliesi sino a metà del prossimo mese.



Il diktat alle Asl territoriali a stringere i tempi del piano della vaccinale per le scuole porta la firma del Direttore del Dipartimento regionale Promozione della Salute Vito Montanaro. A mezzo nota già inviata alle Aziende sanitarie locali e allegata all'ordinanza sulla scuola firmata dal governatore nella tarda serata di martedì, Montanaro sottolinea come tutte le dosi del vaccino AstraZeneca per il personale scolastico che ha aderito alla vaccinazione anti Covid (circa l'70% di 80mila unità) saranno somministrate entro il 14 marzo. In particolare, le province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto termineranno il 14 marzo, Brindisi il 13 marzo e la Bat il 7 marzo.

Piano vaccinale che garantisce priorità alle scuole di infanzia, proseguendo poi con elementari, medie e superiori. La vaccinazione in ambiente scolastico si legge nel documento firmato da Montanaro permetterà di ridurre il rischio di contagio nell'ambiente professionale. Dai dati disponibili la protezione indotta da vaccino AstraZeneca è del 100% nei confronti delle forme gravi e 73% per le forme lievi di malattia dopo tre settimane dalla somministrazione. Questi livelli di protezione si raggiungono anche dopo pochi giorni dalla vaccinazione.

Dunque, la timeline della Regione: già da questa settimana con tutte le forze in campo disponibili, dovrebbe entrare nel vivo la vaccinazione degli operatori scolastici che rappresenta certamente tra i più importanti presìdi per consentire lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, con l'obiettivo di portare a termine la somministrazione della prima dose nel più breve tempo possibile per tutto il personale scolastico - scrive ancora il Capo Dipartimento Salute - Entro la fine del mese di febbraio la Regione disporrà di oltre 60.000 dosi del vaccino AstraZeneca, destinato al personale scolastico, e già sufficienti per offrire la prima dose al 70% di questo target: sulla base delle evidenze disponibili, è noto che alla prima dose di tale vaccino è associata una efficacia pari al 64,1%, a distanza di 21 giorni dalla somministrazione.

Variante brasiliana Covid, vaccino inutile? «Così viene elusa la risposta degli anticorpi»

Over 80: 6.500 vaccini nel primo giorno. Poche dosi, Regione col «freno tirato». Lecce: mercoledì ripartono i prof, dal weekend le forze dell'ordine



La fase attuativa del piano vaccinale, dunque, ora è affidata alle Asl regionali che in tutte le province già dalla fine della scorsa settimana hanno avviato le prime somministrazioni delle dosi AstraZeneca a docenti e personale scolastico. Nel caso della Asl di Lecce, nel dettaglio, l'obiettivo è quello di vaccinare 16mila unità entro il 14 marzo. Le prime somministrazioni sono partite sabato dalle scuole di Lecce città - infanzia e asili nido - e proseguiranno a ritmo serrato nei prossimi giorni, coinvolgendo secondo un calendario in fase di definizione gli altri istituti della provincia. Scuole che dovrebbero orientarsi verso la vaccinazione nelle proprie sedi attraverso alcune aule adibite alla somministrazione.



A Taranto la Asl conta di terminare già entro sabato il primo ciclo di somministrazioni a 5mila unità di personale scolastico della città. Poi la campagna vaccinale punterà i riflettori sulle scuole della provincia. Anche in questo caso la somministrazione è destinata al personale docente, non docente e gli operatori di cooperative e affini impegnati negli asili nido comunali e nelle scuole dell'infanzia paritarie e nei servizi per la prima infanzia annessi, in convenzione con il Comune di Taranto. Calendario serrato di somministrazioni anche a Brindisi dove l'Azienda sanitaria locale punta a vaccinare oltre 9mila unità - 8mila insegnanti e più di mille operatori scolastici - in tutta la provincia. E nelle 8 postazioni allestite nell'ambulatorio vaccinale del quartiere Bozzano a Brindisi città il numero di vaccini è pari a circa 500 dosi al giorno. Ma già nelle prossime ore saranno attivati ulteriori presìdi in tutta la provincia. In relazione alla disponibilità di forniture AstraZeneca, infine, le Direzioni sanitarie di Lecce, Brindisi e Taranto assicurano che le fiale saranno sufficienti a completare almeno il primo ciclo di somministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA