Vaccini, beffa per gli over 80. In Puglia la fase 2 inizia male: anziani in fila e sito off line

Vaccini anti-Covid, in Puglia la Fase 2 scattava ufficialmente ieri mattina. E alla Regione il tempo per organizzare la macchina delle prenotazioni per la somministrazioni delle fiale anti-virus agli ultra 80enni non è mancato. Eppure, nonostante settimane di preparazione e messa a punto di piani integrati con le Asl - almeno sulla carta - e sistemi informatici per la registrazione delle adesioni, ancora una volta qualcosa è andato storto. E a dimostrarlo sono state le lunghe code di anziani e familiari fuori dai Cup sin dalle prime ore del mattino. Tutti convinti che le prenotazioni si aprissero già dalle prime ore del mattino. Ma tutti puntualmente rispediti a casa dai Centri Unici di Prenotazione delle Asl pugliesi e rinviati alle ore 14. «Eppure a riportare la possibilità di prenotarsi già da questa mattina era stata una comunicazione ufficiale, pervenuta tramite whatsapp dalla Regione Puglia con tanto di protocollo» denuncia a Quotidiano una signora leccese, in coda di buon mattino come numerosi altri anziani davanti al Cup di Lecce.

Da oggi è zona gialla. Partono le adesioni per i vaccini agli over 80

Vaccini Covid, una sede per la somministrazione in ogni Comune: il piano della Asl di Lecce. Ecco come prenotare



Ma non è andata meglio a chi per prenotarsi ha scelto di contattare i numeri telefonici messi a disposizione dalle Aziende sanitarie locali: linee perennemente occupate e in alcuni casi persino irraggiungibili. Così come disattivato e ancora off line per tutta la giornata è risultato il link collegato al sito internet Puglia Salute. Un sistema di prenotazione informatica che nelle intenzioni della Regione sarebbe stato utile a gestire in maniera più veloce e puntuale le richieste di prenotazione. Nei fatti, però, la mancata attivazione non ha fatto altro che rallentare ulteriormente le procedure. Partenza a singhiozzo anche nelle farmacie di tutte le province pugliesi. Ma tant'è. A fronte di 260mila anziani pugliesi over 80 che in Fase 2 dovrebbero essere immunizzati dal virus attraverso la somministrazione del siero Pfizer, durante la prima giornata di attivazione del servizio in tutta la regione sono state effettuate 22.300 prenotazioni. «Un numero considerevole - ha dichiarato l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco nella serata di ieri - che rappresenta il 10% circa della popolazione target totale». Ma già nel pomeriggio aveva fatto sapere: «Il sistema di prenotazione sta registrando numeri molto alti. I Cup delle Asl e le farmacie stanno gestendo un flusso di richieste molto elevato. A breve sarà attivato anche il portale PugliaSalute che completerà i canali di prenotazione. Sistemi che resteranno attivi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane: quindi non c'è rischio di rimanere senza vaccino».



Numeri a margine, comunque, la polemica resta. E ancora una volta, le bordate all'indirizzo dell'assessore alla Sanità non mancano. In testa quelle di Forza Italia, con il segretario regionale Mauro D'Attis: «Oggi (

ieri, ndr) partiva la prenotazione dei vaccini per gli ultraottantenni in Puglia. Un flop. Tutto bloccato: il sito web Puglia Salute per le prenotazioni è saltato - attacca il deputato azzurro - L'assessore regionale alla Sanità Lopalco cosa ne pensa? Di chi è la colpa a questo giro? E i marchettari che lo difendono cosa ne pensano? E se si prova a chiamare il Cup, risponde la segreteria telefonica che prega di richiamare più tardi. Una vergogna: Lopalco si dimetta». Stessa linea di pensiero condivisa anche dai consiglieri regionali di Forza Italia Giandiego Gatta, Stefano Lacatena e Paride Mazzotta. «Già nutrivamo più di una perplessità in merito alle prenotazioni dei vaccini agli over 80 per via telematica (non conosciamo molti 80enni così pratici con i pc), ma adesso siamo alla beffa: nemmeno è trascorsa la prima ora utile per prenotarsi su Puglia Salute che il servizio non è attivo e non c'è possibilità di iscriversi per il vaccino - incalzano dall'opposizione in Consiglio regionale -. Chiamando il Cup, il risultato non è molto diverso: c'è solo una segreteria telefonica che invita a richiamare». Dunque, la chiosa al vetriolo: «Un esempio di inefficienza notevole, che si aggiunge alla recente brutta figura della Giunta regionale sulla trasmissione dei dati Covid al ministero. Complimenti a Lopalco».



«Possibile che Emiliano e Lopalco non ne combinino una buona? - si chiede il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Ignazio Zullo - Chiedano scusa per l'ennesima figuraccia fatta. Non se la prendano con noi, dunque, se diciamo che sono inadeguati. Purtroppo non è nelle loro capacità gestire questa emergenza e in Puglia, ribadiamo, c'è sempre più bisogno di un commissario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA