Vaccini, la Fimmg a Lopalco: i certificati di esenzione non possono essere rilasciati dai medici di base

Il certificato di esenzione per il vaccino può essere rilasciato solo dai medici vaccinatori e non preventivamente il medico di base. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg) di Puglia è stata chiara e ha scritto all'assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco.

Insomma a decidere se un paziente debba o meno essere vaccinato a causa di eventuali patologie e problemi di salute, può essere solo il medico vaccinale in fase di anamnesi all'hub vaccinale.

«Come da indicazioni ministeriali, sono i medici vaccinatori a dover emettere il certificato di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19. Questo anche per la tutela della salute del cittadino, dato che la valutazione sulle condizioni di salute che possono consentire, sconsigliare o posticipare la vaccinazione devono essere effettuate al momento dell'anamnesi e della raccolta del consenso informato».

E' questo in sintesi il contenuto della lettera inviata ieri da Donato Monopoli, segretario Fimmg Puglia, all'assessore Politiche della Salute Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, e ai direttori generali delle Asl Puglia sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid. In molti, riferiscono dalla Fimmg, si stanno rivolgendo dal medico di famiglia per ottenere l'esenzione ma che per la Fimmg Puglia non è la figura giusta: «Non essendoci in Italia l'obbligo di vaccinazione, la rilevazione di un'eventuale esenzione non può essere fatta in via preventiva, ma solo nel momento in cui un cittadino decide di vaccinarsi e si presenta nell'hub vaccinale», spiega Monopoli.