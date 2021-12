Vaccini, in Puglia boom di prenotazioni per gli over 18: 29mila in un solo giorno

Fino alle ore 14 di oggi, prima giornata di apertura delle prenotazioni della terza dose per la fascia 18-40, in Puglia sono stati oltre 12.500 gli appuntamenti fissati per il richiamo vaccinale anti Covid. Ricomprendendo anche la fascia di età over40 e le prime dosi, le prenotazioni totali fino alle 14 sono state 29mila. Bene anche sul fronte della somministrazione di vaccini: nella sola giornata di ieri ne sono stati fatti circa 32mila. Il target assegnato dalla struttura commissariale alla Puglia fino al 6 dicembre è di 26mila vaccini al giorno.